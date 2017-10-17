На "Интере" установлен национальный рекорд!

Юные участники шоу "Круче всех" не только удивляют своими талантами, показывают серьезные результаты, но даже устанавливают настоящие рекорды. 15 октября телезрители "Интера" стали свидетелями того, как на сцене детского талант-шоу был установлен национальный рекорд в гиревом спорте – по количеству подъемов гирь за 30 секунд. Его обладатели – 11-летний Давид Рубец и 9-летняя Валерия Барабаш.

На глазах ведущих программы Андрея Данилевича и Андрея Доманского, а также миллионов телезрителей Валерия Барабаш за 30 секунд подняла 16-килограммовую гирю 16 раз. А Давид Рубец за те же полминуты сделал 15 "толчков" 24-килограммовой гири. Эти результаты внесены в Книгу рекордов Украины. Их зафиксировал эксперт Валентин Щербачев, он и вручил ребятам сертификаты об установленном рекорде.

В Книге рекордов Украины уже были зарегистрированы достижения по количеству подъемов гирь за определенное время. Например, один украинский спортсмен за 10 минут поднял гирю 171 раз. Самым младшим рекордсменом в этом виде спорта был 14-летний Егор Ткачук, который за 10 минут поднял две пудовые гири 106 раз. Но чтобы 9-летние и 11-летние дети "толкали" гири на время – такое в практике эксперта Книги рекордов Украины впервые.

У 11-летнего Давида стремление к сложным задачам и серьезным целям в крови. Его папа, Сергей Рубец, всю жизнь серьезно занимается спортом, правда, непрофессионально, "для себя". И привил любовь к спорту сыновьям: старший брат Давида стал чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу. Давид впервые "взял" трехкилограммовую гирю в пять лет! Сейчас, в свои одиннадцать, Давид "берет" гирю весом в 24 килограмма.

Напарница Давида – Валерия – увлеклась гирями, когда увидела его выступление на школьном празднике. Она в тот же день подошла к папе Давида и… попросила научить ее этому мастерству. Сейчас 9-летняя девочка уже поднимает 16-килограммовые снаряды.

Давид и Лера не только участвуют в соревнованиях, но и выступают с шоу: жонглируют гирями! Теперь к наградам и достижениям Давида Рубца и Валерии Барабаш добавились еще и медали программы "Круче всех", и самое главное – рекорд! Поздравляем юных спортсменов с их первым рекордом и желаем ребятам новых побед!

Видео, как был установлен рекорд на проекте "Круче всех" – https://www.youtube.com/watch?v=_FoGqg0jjtU.

Андрей Доманский и Андрей Данилевич обещают, что в это воскресенье, 22 октября, зрителей детского талант-шоу ждут не менее яркие впечатления. Не пропустите! В 18:30 на телеканале "Интер" – встреча с новыми потрясающе талантливыми героями программы "Круче всех".