Подброшенный ребенок, тайное прошлое соседки и другие запутанные истории –в премьерных выпусках цикла "Жизнь на грани"

Сегодня, 17 октября, в 13:00 в эфире телеканала "Интер" состоится премьера цикла психологических мелодрам "Жизнь на грани". Зрители программы увидят первые две запутанные истории, основанные на реальных событиях.

Герои проекта стали заложниками непростых жизненных обстоятельств и оказались на грани сложного выбора между законом и моралью, справедливостью и собственной выгодой. Ситуации, показанные в программе, непредсказуемы, как и поступки главных героев. Разобраться в мотивах и последствиях решений героев поможет ведущая проекта Жанна Тихонова.

Премьерный выпуск цикла "Жизнь на грани" – "По желанию мамы" – рассказывает историю бездетной семейной пары. Все началось с того, что Павел Гуров нашел на капоте своей машины младенца. Любой другой человек, оказавшись в подобной ситуации, вызвал бы полицию, скорую помощь и обратился в органы опеки. Но Павел... забрал ребенка домой. Он решил, что для них с супругой это шанс стать родителями. Однако жена Марина заподозрила мужа в измене, решив, что это ребенок его любовницы. Она пытается найти настоящую маму подкидыша… Какая правда откроется в результате поисков? Отдаст ли семейная пара чужого ребенка? Ответы узнаем уже сегодня, 17 октября, в 13:00 – в первом выпуске проекта "Жизнь на грани".

Сразу после этого, в 13:55, в эфир выйдет эпизод "Семья по соседству". Марина знакомит дочь и мужа с новой подругой, которая поселилась по соседству... Лера – профессиональная танцовщица. Дочь Марины в восторге от соседки, которая позволяет ей то, чего не разрешают родители. Но Марина даже не догадывается, какую угрозу ее счастью несет новая знакомая. Оказывается, у ее супруга Павла и Леры есть общее прошлое. Какую цель преследует новая соседка?

Также смотрите на этой неделе в проекте "Жизнь на грани":

В среду, 18 октября, в 13:00 – "Скрытая правда". Татьяна знакомит со своим женихом дочь Марину. Это вызывает истерику у девушки. Почему дочь так отреагировала на незнакомого мужчину?

В 13:55 – "Кредит недоверия". В свой день рождения Катя получает анонимный подарок – банковскую карту с крупной суммой на ней. Что девушке принесет эта карта - избавление от долга или еще большие проблемы?

19 октября в 13:00 в выпуске "Забытый долг" зритель узнает подробности странной истории: Альбина Кравцова привела 10-летнюю дочь Соню в торговый центр и бросила ее там одну. Какую цель преследовала женщина?

В 13:55 в эпизоде "Выбор принцессы" Мила признается маме, что передумала выходить замуж за своего парня, потому что полюбила другого. Но мама приходит в шок, когда узнает имя нового избранника дочери...

В пятницу, 20 октября, в 13:00 смотрите выпуск "Ставка на совесть". Вернувшись домой, Геннадий обнаруживает, что в его квартире побывали воры. Но мужчина не торопится вызывать полицию, потому что находит записку. И почерк ему знаком. Что произошло?

В 13:55 зритель узнает историю "Тест на родство". Игорь ревнует свою гражданскую супругу Алину к бывшему мужу. Ему кажется, что женщина общается с отцом своего ребенка больше, чем в этом есть необходимость. Каким образом главный герой собирается устранить конкурента?

Как не допустить ошибку, совершая выбор? Непростые жизненные истории – в цикле психологических мелодрам "Жизнь на грани". Смотрите со вторника по пятницу в 13:00 и 13:55 на телеканале "Интер".

Видеоанонс – https://youtu.be/imaCpQxTPQ0