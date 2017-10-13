Сегодня в ток-шоу "Касается каждого" – неожиданный поворот в истории 12-летней мамы

Сегодня, 13 октября, в 18:00 на телеканале "Интер" – эксклюзивный выпуск "Касается каждого" – "Мама-ребенок. Признание". Это продолжение истории, которая шокировала всю Украину. Шестиклассница из Борислава Львовской области, 12-летняя Таня Лучишин, 17 сентября родила дочку. История мамы-ребенка вызвала пристальный интерес не только у знакомых семьи и земляков, но и всех СМИ Украины. Главный вопрос, который волновал общественность: кто отец ребенка? Неужели он так и не возьмет на себя ответственность за случившееся?

Главный подозреваемый в отцовстве, 18-летний сосед семьи Лучишин – Андрей, на контакт с семьей Тани идти отказывался, от камер журналистов убегал. Попытки отчима Тани, Ивана Еремина, поговорить с парнем по-мужски ни к чему не привели.

Таня Лучишин и ее мама в ситуации всеобщего осуждения и сплетен решились рассказать свою историю только тем, кому доверяли по-настоящему: журналистам программы "Касается каждого". И попросили о помощи: расставить все точки над "i", добиться правды от потенциального отца маленькой Дианки.

Программа о 12-летней маме оказалась очень эмоциональной и трогательной. В эфире "Интера" ее посмотрели 4 миллиона украинцев. Еще более ста тысяч посмотрели выпуск "Мама-ребенок" на официальном YouTube-канале "Касается каждого". Но найти ответ на главный вопрос не удалось. Потенциальный папа Дианы, Андрей, от комментариев отказался, но тест ДНК сделал. На днях маме Тани, Анне Лучишин, позвонили из лаборатории, которая делала тест, и сказали, что Андрей не является отцом ребенка. Но почему Таня указала именно на него? И кто тогда является папой маленькой Дианы?

"После первой программы о Тане зрители упрекали нас в том, что мы поддерживали девочку, – говорит ведущий ток-шоу "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Но я всегда защищал и буду защищать детей в любой сложной ситуации. Девочка, которая забеременела в 11 лет, в любом случае – жертва манипуляций и безответственности взрослых. Сейчас под подозрение и осуждение жителей Борислава попали все мужчины, которые так или иначе вхожи в дом семьи Лучишин, независимо от возраста: и отчим, и ее родные братья. Мы все знаем, насколько жестока человеческая молва. И для того, чтобы Таня могла жить дальше, чтобы оградить ее от волны сплетен, пересудов, важно выяснить, кто отец ее ребенка. Отчим и братья девочки сегодня придут в студию, чтобы доказать, что они невиновны. Но что скажет сама Таня? Чтобы поддержать девочку и помочь ей в этой ситуации, с ней по нашей просьбе будут работать лучшие психологи страны".

Кто на самом деле оказался отцом новорожденной Дианы? И какие новые подробности мы узнаем в студии "Касается каждого"? Не пропустите: сегодня в 18:00 на "Интере" –выпуск программы "Мама-ребенок. Признание".