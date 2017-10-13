Промо-ролик "Вещдока" вошел в шорт-лист престижного фестиваля Clio Entertainment

Промо-ролик детективного цикла "Вещдок" вошел в шорт-лист престижного международного фестиваля кино-, теле- и игрового маркетинга Clio Entertainment. Визитка программы номинирована в категории "Съемочный ролик". Видео, созданное креативной командой "Интера", в своей номинации соревнуется с лучшими промо-роликами HBO, Netflix, Universal, Fox, CNN, National Geographic, Paramount. В этом году в жюри конкурса – известные маркетологи из Showtime, Paramount Pictures, Disney Studios и других известных компаний.

Объявление победителей и церемония награждения Clio Entertainment состоится 2 ноября в Лос-Анджелесе.

Проект "Вещдок" больше года с успехом идет на телеканале "Интер". В основе этого детективного цикла – наиболее запутанные уголовные дела второй половины прошлого века. В то время, когда не было электронных баз данных и камер слежения на каждом углу, малейшая деталь в руках опытного криминалиста могла превратиться в важную улику – вещдок. И только благодаря интеллекту, проницательности и опыту следователей преступники не уходили от наказания.

Промо-директор телеканала "Интер" Алексей Пасичник отмечает, что основной идеей ролика детективного цикла "Вещдок" было передать эмоцию сложного расследования, показать зрителю непростой путь от обнаружения вещественного доказательства до поимки преступника.

Эта работа промо-дирекции "Интера" уже была отмечена наградами нескольких фестивалей. Так, промо-ролик детективного цикла "Вещдок" получил две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна – PromaxBDA Global Excellence. Завоевал "золото" на Международном Балтийском фестивале рекламы Golden Hammer. На международном фестивале рекламы "Белый квадрат" в Беларуси – занял второе место в категории Creative.Film и третье место в категории Creative.Online. А также получил "бронзу" на Киевском международном фестивале рекламы.