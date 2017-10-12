В новом выпуске "Круче всех" Влад Яма покажет Нью-Йорк

В воскресенье, 15 сентября, в 18:30 на телеканале "Интер" – самый многогранный и многодетный выпуск детского талант-шоу "Круче всех". К телеведущим Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу в этот раз придут сразу десять малышей, чтобы рассказать о своих невероятных увлечениях и поделиться впечатляющими успехами! Просто у некоторых гостей этого выпуска – одно хобби на двоих, а то и на троих! Все герои этой программы – большие мечтатели. Они хотят выступать на Олимпиаде, совершать научные открытия, устанавливать рекорды… Кое-кто попробует стать рекордсменом прямо на сцене талант-шоу!

Родители 10-летней Насти Бобровской признаются, что самое страшное наказание для их дочери – отмена урока игры на арфе. В свое время мама привела Настю в музыкальную школу, чтобы записать в хор. Но когда зовет королева струнных инструментов, устоять невозможно. Для этого выпуска любимой программы семья Бобровских сделает исключение: доставит в студию "Круче всех" тяжеловесный, но очень хрупкий и капризный инструмент, на котором играет Настя. И который стоит, как хороший автомобиль.

7-летняя Николь Князева точно знает, как привести в чувство любого хулигана. И даже продемонстрирует свой метод вполне мирному Андрею Доманскому. Николь занимается воркаутом – фитнесом городских улиц. Когда Андрей Данилевич услышал, сколько раз она может отжаться, то решил, что Николь перепутала цифры, "дописав" к результату пару лишних нулей. Что это – особенные гены или… особенные тренировки? И может ли достичь такого результата любой ребенок?

"Не успел я довести сына до футбольной секции", – с улыбкой признается отец следующего участника – 10-летнего Павла Красовского. Пока папа раздумывал, Паша увлекся хореографией, а именно – джаз-модерном. Теперь каждая его постановка – неповторимый спектакль, отражающий всю гамму человеческих переживаний. Сможет ли мальчик показать на сцене "Круче всех" импровизации на темы, заданные ведущими проекта?

10-летняя София Дзюба и 9-летний Егор Палюра в прошлом году показали всему миру, что такое настоящие бальные танцы, став чемпионами мира на соревнованиях в Китае. Тогда они перетанцевали восемнадцать лучших пар из разных стран. Но удастся ли им впечатлить Андрея Данилевича и научить танцевать Андрея Доманского?

Если обычные дети сначала садятся на трехколесный велосипед, то эти мальчишки сразу "встали на педали". Потрясающее трио братьев Логиных – Николай (10 лет), Тимофей (6 лет) и Самуил (4 года) – настоящие профи велосипедного экстрима. Они покажут, как просто-таки "летают" по ухабам горных троп. И, конечно, продемонстрируют трюки, от которых захватывает дух.

Маленькие дети и большие гири прекрасно сочетаются – уверены 11-летний Давид Рубец и 9-летняя Валерия Барабаш. Юные спортсмены мечтают войти с гиревыми упражнениями в Книгу рекордов Украины. Получится ли у них сделать это под прицелами телекамер, прямо на сцене шоу "Круче всех"?

Особенные сюрпризы в этом выпуске преподнесут участникам и телезрителям особенные гости программы: талантливый хореограф Влад Яма и один из самых спортивных певцов украинской эстрады Вадим Олейник. Кстати, Влад Яма в этот раз покажет ведущим и гостям шоу потрясающий и удивительный... Нью-Йорк.

Не пропустите! В это воскресенье, 15 октября, в 18:30 на телеканале "Интер" – программа о том, что невозможного не существует, если смелые детские мечты подкреплены безусловной любовью и поддержкой родителей!

Видеоанонс – https://youtu.be/GnO955Ud7pY