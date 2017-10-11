Премьера на "Интере"! Второй сезон сериала "Искушение": новые грани любви и мести

В понедельник, 16 октября, в 20:40 на "Интере" стартует второй сезон сериала "Искушение" совместного производства телеканала и кинокомпании PRO-TV. Это продолжение драматической истории любви и ненависти, в которой переплелись настоящие чувства и многолетняя жажда мести. В главных ролях – Иван Колесников, Дарья Легейда, Ксения Мишина, Владимир Виноградов, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев. Режиссеры – Игорь Забара, Сергей Терещук.

Главный герой – Женя Ханжонков – все так же хочет отомстить олигарху Алексею Кумачеву за смерть отца. Он добивается ареста бизнесмена по подозрению в создании тайного фонда и уклонению от уплаты налогов. Но посадить Кумачева за решетку не так просто. Кроме того, вместе с олигархом арестовывают и его супругу Инну – бывшую возлюбленную Жени. Молодой человек не в силах простить предательства девушки. Но сможет ли он забыть о своих чувствах и разрушить жизнь Инны ради мести ее мужу?

Создатели сериала отмечают, что в "Искушении-2" акцент сделан на взаимоотношениях, эмоциях и чувствах героев, а вот экшена в картине станет меньше. "Во втором сезоне будет больше психологических драм, больше драматизма и трагизма в отношениях между персонажами, – рассказывает режиссер Сергей Терещук. – В "Искушении-2" в жизни героев произойдут серьезные перемены: им придется как-то подстраиваться, перестраиваться, переоценивать ценности, переосмысливать свою жизнь. Каток, который в первом сезоне набрал скорость, задел каждого на своем пути. Сам сериал по жанру стал ближе к психологическому триллеру. В плане экшена второй сезон немного спокойнее, хотя здесь тоже будет много конфликтных ситуаций. Но трюков, боевых сцен, автомобильных аварий станет меньше".

Телезрители снова встретятся с полюбившимися героями картины. Правда, многие персонажи откроются с неожиданной стороны. Например, в главной героине Инне сложно будет узнать ту бедную и беззащитную девушку, которой она была в первом сезоне. "В "Искушении-2" Инна покажет свои плохие качества, – говорит актриса Дарья Легейда. – Люди меняются, когда сталкиваются с какими-то серьезными проблемами. В случае с моей героиней – эти перемены не в лучшую сторону. Инна становится сильной, но в то же время – грубой и злой. Она начинает мстить".

Кроме того, персонажи, которые в первом сезоне были в тени, в новых сериях выйдут на передний план. Например, ключевой фигурой в продолжении сериала станет олигарх Семен Хван в исполнении Валерия Афанасьева. И с этим героем тоже произойдут некоторые метаморфозы. Злодей раскается, но поможет ли это ему избежать наказания за свои преступления?

Какая судьба ждет героев сериала? Смогут ли они обрести счастье? Победит ли любовь жажду мести? Не пропустите продолжение сериала "Искушение" – с 16 октября, с понедельника по четверг в 20:40 на телеканале "Интер".

Видеоанонс

"Искушение-2"