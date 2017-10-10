Историю 12-летней мамы в ток-шоу "Касается каждого" посмотрели почти 4 млн украинцев

В понедельник 9 октября, программа "Касается каждого" была посвящена нашумевшей истории самой молодой мамы Украины. 12-летняя Таня Лучишин из Львовской области, которая 17 сентября стала мамой, приехала в студию ток-шоу вместе с новорожденной дочерью. История самой молодой мамы Украины не оставила равнодушными украинских телезрителей: выпуск "Мама-ребенок" посмотрели около 4 млн украинцев – программа собрала долю 18,9% и стала безоговорочным лидером своего слота. Кроме этого, "Касается каждого" 9 октября стал лучшим неспортивным продуктом дня среди массовой всеукраинской аудитории 18+.

Несмотря на массовый интерес украинских СМИ, Таня Лучишин и ее мама доверились только команде "Касается каждого". Маленькая мама впервые показала свою дочь именно многомиллионной аудитории "Интера". Ведущий Андрей Данилевич вместе с социальными работниками, экспертами и друзьями программы говорили о проблемах, с которыми придется столкнуться Тане, о способах их решения и о том, как сделать так, чтобы доверчивость детей и недальновидность взрослых не приводили к трагическим последствиям.

ТОП-5 каналов 9 октября 2017 года в слоте "Касается каждого" (18:05:30-19:02:23)

(доля 18+, Украина)







Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и слота события за 09.10.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch#. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК