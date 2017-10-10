Премьера проекта "Жизнь на грани": трагедии, которых можно избежать

17 октября в 13:00 на "Интере" – премьера цикла психологических мелодрам "Жизнь на грани". В основе каждого выпуска – реальные истории людей, о которых говорили, писали, показывали сюжеты на ТВ. Но любой телесюжет рассказывает лишь о фактах, в лучшем случае – о причинах того, что произошло. Цикл "Жизнь на грани" исследует внутреннее состояние героев, их взаимоотношения, психологию. Команда проекта и его ведущая Жанна Тихонова считают: учиться следует на чужих ошибках…

Главные герои нового проекта собственного производства телеканала "Интер" – люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Ведь никто из нас не застрахован от внезапных проблем, неприятностей и катастроф.

Разве могла одна из героинь проекта, счастливая супруга и любящая мать, предугадать, какую угрозу ее счастью несет новая милая соседка? Ничего не подозревая, она знакомит ее с мужем и ребенком, делится секретами и планами на будущее... Как было догадаться, что появившаяся приятельница – биологическая мать ее дочери?

Или, например, пара молодых людей на своем авто случайно сбивает женщину на пешеходном переходе. Все знают, как нужно поступить: остановиться, оказать первую помощь, вызвать скорую и полицию. Но у наших героев через несколько дней запланирована свадьба. И вот они оказываются перед выбором: тюрьма или ЗАГС, остановиться и помочь или сбежать с места происшествия?

Еще один герой программы однажды находит на капоте своего автомобиля ребенка… Кто-то узнает, что его несовершеннолетняя дочь беременна, а кто-то подбирает чужой кошелек с большой суммой, зная, кому он принадлежит... С этого момента их жизнь совершает крутой поворот. События вынуждают людей выбирать между законом и моралью, справедливостью и состраданием, совестью и благополучием. И их поступки непредсказуемы и часто неоднозначны. Разобраться в них зритель сможет вместе с проектом "Жизнь на грани".

"Привычный взгляд на жанр мелодрамы – это разделение персонажей на "добрых людей" и "злодеев", но в жизни так не бывает, – рассказывает шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – Герои программы "Жизнь на грани" стоят перед выбором и совершают его осознанно. Они могут объяснить свое поведение. Но почему же тогда этот их поступок не принимается противоположной стороной? Почему моральный выбор одного героя входит в противоречие с моралью другого? Где истина? В каждой истории зритель имеет возможность разобрать ситуацию и сделать свой выбор, понять, на чьей он стороне".

Истории цикла поднимают вечные темы: взаимоотношение поколений, родительский долг, инстинкты и мораль, проступок и наказание. И оказывается, что в современном мире они столь же актуальны, как и 100, 200 лет назад. В человеческих чувствах и отношениях мало что изменилось, несмотря на появление мощных гаджетов, пластиковых карт и современных средств передвижения и связи. Людей все так же волнуют любовь, дети, семья, дружба, отношение к тем, кто слабей. Задача проекта – показать, что проступок всегда влечет за собой наказание. Оно не всегда видимое, не всегда конкретное. Но зритель обязательно проведет логическую связь между действиями людей и их результатами.

"Мы стараемся для наших зрителей в каждом проекте заложить какой-то смысл, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – В цикле "Жизнь на грани" – сложные и неоднозначные человеческие истории. Мы берем крайние проявления и разбираем детально, как люди принимают решения, какая мотивация их поступков. Ведь любой поступок имеет последствие. Сила человека и его человечность состоят в том, чтобы в любой ситуации принимать правильные решения и отвечать за свои поступки. В этой программе нет линейных решений, нет плохих и хороших людей. Это такая жизненная серая зона. Зритель до последней минуты не может понять, чем закончится история, какой выбор сделают герои и как он сам поступил бы на их месте. Этим проект и интересен".

Герои программы попадают в сложные обстоятельства, в которых, на самом деле, может оказаться каждый. Это держит в напряжении, заставляет зрителей более пристально следить за развитием событий, анализировать мотивы героев и предугадывать последствия. Возможно, однажды такой опыт поможет еще кому-то сделать правильный выбор в схожей ситуации.

Разобраться в психологии людей и отношениях поможет ведущая проекта Жанна Тихонова. Она замечает мельчайшие детали поведения персонажей и дает точную оценку происходящему. "При всем нашем разнообразии и непохожести друг на друга, ситуации, в которые мы можем попасть, очень схожи, – говорит Жанна Тихонова. – У всех нас не так много вариантов развития обстоятельств. Схожие ожидания, стремления, представления о счастье и несчастье. Надеюсь, что с помощью нашей программы кто-то сможет найти решение своей проблемы. Научится тому, что не надо усугублять. Надо слышать друг друга. Надо учиться понимать и прощать. Что маленький обман непременно потянет за собой большую ложь и что все тайное становится явным. И жить надо по совести".

Каждая история – уникальная возможность для зрителя научиться на чужих ошибках обходить стороной острые углы судьбы.

Премьера проекта "Жизнь на грани" состоится 17 октября, во вторник, в 13:00. Смотрите на телеканале "Интер" сразу две захватывающие жизненные истории.

Видеоанонс – https://youtu.be/pugutBPmEzM



