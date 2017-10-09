В ток-шоу "Касается каждого" – нашумевшая история 12-летней мамы

В понедельник, 9 октября, в 18:00 на телеканале "Интер" – особенный выпуск социального ток-шоу "Касается каждого" – "Мама-ребенок" – о самой молодой маме Украины.

12-летняя Таня Лучишин из Борислава Львовской области 17 сентября родила дочку. Все, кто хорошо знает многодетную семью Лучишин, были шокированы этой новостью. Родные девочки отмалчивались и отказывались общаться со СМИ, не комментируя слухи и домыслы. Поверила и доверилась Таня только редакторам "Касается каждого". Они побывали в гостях у многодетной семьи и увидели, как сегодня живет юная мама.

Сама Таня Лучишин приедет на программу с новорожденной дочерью и впервые покажет малышку именно многомиллионной аудитории "Интера". Что она думает об отце ребенка и собирается ли продолжать с ним отношения? И как поведет себя папа девочки, когда узнает, что о нем готовятся рассказать на всю страну?

"В этой истории очень много вопросов, – считает ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Как случилось, что мама Тани о положении дочери узнала всего за две недели до родов? Почему никто другой не заметил беременности девочки? Что будет с ней и ее ребенком дальше? Мы вместе с семьей Тани при поддержке экспертов программы попытаемся найти ответы на эти и многие другие вопросы. В том числе – как уберечь детей от серьезных ошибок, которые навсегда меняют их жизнь?"

Чтобы рассказать правду, в студию "Касается каждого" из Борислава приедет 31-летняя Анна Лучишин, мама Тани.

Поговорить о сложившейся ситуации также согласились отчим девочки Иван Еремин и директор центра социальных служб по делам детей и семьи города Борислав Виталий Плоскидняк. Пытался ли Иван поговорить с вероятным отцом ребенка? Как отреагировали социальные работники на ЧП в многодетной семье, которую они курировали?

В этой непростой ситуации помогут разобраться эксперты программы "Касается каждого": адвокат Регина Гусейнова, психолог Влада Березянская, народная артистка Украины Ольга Сумская, директор школы этикета Наталия Адаменко, ведущий программы "Свідок" на НТН Александр Бондарчук и акушер-гинеколог с многолетним опытом Татьяна Татарчук.

Идет ли речь в этой истории о раннем созревании или же – о преступлении против несовершеннолетней? Смотрите выпуск "Касается каждого" – "Мама-ребенок" – на телеканале "Интер" сегодня, 9 октября, в 18:00.

Видеоанонс – https://youtu.be/W3eOY0S-SSg