Inter Media Group сообщает о новом назначении

С 6 октября 2017 года на должность руководителя пресс-службы телеканала "Интер" назначена Оксана Драгущак. В круг ее обязанностей входит взаимодействие со СМИ, обеспечение информационной поддержки проектов "Интера".

Оксана Драгущак работает на телеканале уже 9 лет, в должности специалиста по связям с общественностью. Она принимала активное участие в разработке и реализации PR-кампаний десятков успешных телепроектов. До работы на "Интере" была журналистом и редактором в различных изданиях.