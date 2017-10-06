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Inter Media Group сообщает о новом назначении

Inter Media Group сообщает о новом назначении

6 октября 2017 | 17:13

С 6 октября 2017 года на должность руководителя пресс-службы телеканала "Интер" назначена Оксана Драгущак. В круг ее обязанностей входит взаимодействие со СМИ, обеспечение информационной поддержки проектов "Интера".

Оксана Драгущак работает на телеканале уже 9 лет, в должности специалиста по связям с общественностью. Она принимала активное участие в разработке и реализации PR-кампаний десятков успешных телепроектов. До работы на "Интере" была журналистом и редактором в различных изданиях.

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