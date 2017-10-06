Известная гимнастка Анна Бессонова вручит медаль участнице шоу "Круче всех"

В воскресенье, 8 октября, в 18:30 зрителей телеканала "Интер" ждет встреча с новыми героями детского талант-шоу "Круче всех". Ведущие проекта Андрей Доманский и Андрей Данилевич будут удивлены, растроганы, потрясены и очарованы. Никто не сможет остаться равнодушным к талантам и обаянию этих детей, ведь каждый из них в своем увлечении – круче всех!

Можно ли замылить взгляд ведущим и телезрителям? Участники пятого выпуска проекта легко сделают это! Девятилетний Захар и пятилетняя Стефания Мальцевы – настоящие повелители мыльной пены и огромных пузырей. И это неудивительно, ведь их папа – профессионал в этом деле, родитель – постановщик мыльных шоу для детских праздников. Удастся ли ребятам захватить в радужный плен Андрея Доманского? И что они расскажут о секретах семейного мыльного царства Андрею Данилевичу?

Когда еще один герой нового выпуска, десятилетний гимнаст, гуттаперчевый мальчик Артем Крекша, показывает свой номер на двадцатиметровой высоте, у зрителей замирает сердце. Но больше всего волнуется его мама, ведь она знает: сын всегда работает без страховки. Этот юный артист начал заниматься в цирковой студии с семи лет и достиг впечатляющих результатов всего за три года. Как понять, что твой ребенок – будущая звезда цирка? И чем грозит подобное увлечение сына для кошелька и нервов родителей?

Чтобы купить первый серьезный карт для этого малыша, его папе пришлось продать свой автомобиль. Тогда самому юному гонщику Украины, Макару Железняку, было всего четыре года. Сегодня этот шестилетний мальчик знает все о скорости и победах. Он – обладатель более 20 кубков различных гонок. Андрей Доманский не упустит возможности детально изучить маленький профессиональный карт Макара, а Андрей Данилевич – расспросить его о том, чем живут гонщики и что нужно сделать, чтобы всех конкурентов на трассе и в жизни оставить далеко позади?

Где тренируются вейкбордисты зимой, когда все водоемы Украины покрываются толстым слоем льда? Девятилетний Даниил Клещар даст ответ на этот вопрос, ведь он на водных лыжах с двух лет, а его родители стояли у истоков вейкбординга в Украине. В этот раз абсолютный чемпион Украины в этом виде спорта, призер чемпионата мира в Абу-Даби и многих других соревнований Даниил Клещар покажет зрителям программы трюки на воде и… батуте, который специально для него установили на сцене программы "Круче всех".

Многие дети заводят воображаемых друзей, а вот героиня программы "Круче всех" играет с воображаемыми волшебными счетами. Родители семилетней Мирославы Щербины относятся к этой особенности их дочери спокойно, потому что знают: малышка таким образом осваивает приемы ментальной математики. Свои успехи в этом необычном увлечении юный математик с легкостью продемонстрирует ведущим и зрителям программы.

Еще одна участница нового выпуска "Круче всех", девятилетняя Кристина Терновская, как любая девочка ее возраста, любит играть с лентами, мячом, обручем, скакалкой... И делает это профессионально! Кристина – чемпионка Украины и мира по спортивной гимнастике. На ее счету – 60 конкурсов и столько же первых мест и гран-при. И она сумеет удивить гостей студии и зрителей своим умением!

Не пропустите уже в это воскресенье, 8 октября, в 18:30 новый выпуск программы "Круче всех" – о больших мечтах и огромных достижениях маленьких украинцев. Выпуск, который вдохновляет и детей, и взрослых. Специальный гость – известная гимнастка, абсолютная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Анна Бессонова. Получить медаль из рук столь титулованной спортсменки – огромная честь, которой удостоится один из талантливых участников этого выпуска.

Видеоанонс - https://www.youtube.com/watch?v=Z2Gy9IVIDnI



