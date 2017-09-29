Телеканал "Интер" покажет танцевальное шоу Freedom Ballet

14 ноября один из самых ярких, талантливых и профессиональных танцевальных коллективов Украины – Freedom Ballet – приглашает всех, кто неравнодушен к искусству танца, на большое праздничное шоу в честь своего 15-летия. Праздник состоится в столичном Дворце "Украина" и пройдет при поддержке телеканала "Интер".

Пятнадцать лет тому назад Freedom Ballet появился на свет благодаря идее, усилиям и таланту продюсера и режиссера Елены Коляденко. Каждая постановка, каждый концерт – действительно частица ее души. Эти 15 лет – история и ее жизни. И не случайно последние пять лет этой жизни Елена Коляденко и Freedom Ballet постоянно сотрудничают с телеканалом "Интер": сотворчество с единомышленниками для коллектива важнее всего.

"С "Интером" нам очень комфортно, – говорит Елена Коляденко. – Наши любимые проекты – те, где мы можем оставаться собой. Люди, с которыми я работаю на "Интере", – это люди с прекрасным художественным мышлением и вкусом. Они доверяют нам, и это дает возможность все время искать что-то новое: образы, работать с новыми технологиями. Нам это очень нравится!"

Артисты Freedom Ballet участвуют в самых ярких музыкальных эфирных событиях телеканала "Интер" – новогодних "огоньках", больших праздничных концертах к 9 Мая и Дню независимости Украины. И каждый раз, выходя на сцену, они проникновенно и искренне рассказывают истории любви, разлук и встреч, радости и горя – на языке танца, понятном людям всех поколений и национальностей. Их хореография органично дополняет звучащую мелодию, превращая каждую песню в маленький спектакль – со своим сюжетом, развитием действия и финалом. Хотя длится он всего несколько минут…

"Мы рады, что много лет у нас есть такой партнер, как Freedom Ballet, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – И мы дорожим нашими отношениями. Важно работать с людьми, которые близки тебе по духу, по мировоззрению и которые находятся на высоком профессиональном уровне. Потому что сильный партнер и тебя делает сильнее. Тот уровень артистов, песен, текстов, которые зритель видит в наших концертах, без преувеличения – высокий. И танцевальные постановки Freedom Ballet абсолютно неотделимы от этой музыки, песен, слов. Это уникальный коллектив: за пятнадцать лет они не останавливались в своем развитии. В свое время я занималась спортом, и могу сказать: то, что я вижу за сценой во время репетиций, – очень серьезный труд, часто на пределе физических возможностей. Они хотят добиться идеала. Это свойственно немногим, к сожалению. При этом для артистов Freedom Ballet важно не только как они танцуют, но и что именно. Многие коллективы хорошо танцуют, но вот такого отношения – а что я танцую? о чем этот концерт? о чем эта песня? – я, в общем-то, не встречала. Я к этому всегда отношусь с уважением, и иногда даже с восхищением".

В свой день рождения на сцене Дворца "Украина" Freedom Ballet снова будет танцевать… жизнь. Зрители увидят новые постановки к песням Ирины Билык, Натальи Могилевской, Веры Брежневой, Оли Поляковой, Златы Огневич, Макса Барских, Alekseevа, группы Kadnay… Истории, которые будут рассказаны в этом концерте, будут рождаться… в огромном шкафу. Шкаф – символическое место, где хранятся не просто одежда и вещи многих поколений семьи, а образы, секреты, память. Специальный гость вечера – потрясающая Лайма Вайкуле.

Билеты на праздничный концерт можно приобрести в кассах Дворца "Украина", а также по ссылке



14 ноября. 15 лет Freedom Balet



