"Касается каждого" выяснят, "Кто круче всех"

В пятницу, 29 сентября, студия "Касается каждого" станет эпицентром положительных эмоций и "крутого" вдохновения. В гости к ведущему программы Андрею Данилевичу придут его новые знакомые – маленькие вундеркинды детского талант-шоу "Круче всех", которое 10 сентября успешно стартовало на "Интере".

Уже три недели выпуски этой премьерной программы проходят с высокими рейтингами, а телезрители забрасывают редакцию вопросами о полюбившихся малышах. "Круче всех" – проект, уникальный для украинского телевидения: в нем нет слез и разочарований, победителей и побежденных, а вот большой стимул расти и развиваться дальше – есть. Каждый маленький герой этого шоу не просто делится своим талантом и уникальными умениями с аудиторией телеканала, но и получает безусловную поддержку ведущих и всей команды проекта, аплодисменты аудитории и на память – медаль с надписью: "Круче всех". Команда "Касается каждого" решила рассказать о закулисье этого талант-шоу, пригласив в студию его создателей и юных гениев. Выпуск назвали символично: "Кто круче всех".

Любимицами миллионов телезрителей сразу же стали самая маленькая участница первого выпуска талант-шоу, 4-летняя фигуристка Фрося Мельник из Киева, а также – 7-летняя звезда бокса Саша Черевата из Тернополя, посоревноваться с которой пришел сам Александр Усик! В эту пятницу Фрося честно расскажет, как изменилась ее жизнь после выхода программы в эфир и узнают ли ее теперь на улице? Боксера с косичками Сашу Черевату зрители телеканала впервые увидят без перчаток и спортивной формы. Команда "Касается каждого" обещает исполнить еще одну мечту этой хрупкой, но по-настоящему бескомпромиссной юной спортсменки!

Также в программе примут участие двенадцатилетний спидкубер из Харькова Даниэль Яхкинд, четырехлетний динозавровед из Казахстана Клим Сайбель и восьмилетняя балерина Сонечка Павловская.

В студии ток-шоу впервые прозвучит история очень одаренного мальчика, которого родители – увы! – не пустили на кастинг программы "Круче всех", 9-летнего вокалиста Матвея Ивасенко. Журналистам "Касается каждого" удалось встретиться с мамой мальчика. Как она объяснит, почему не позволила своему талантливому ребёнку стать популярным и доказать, что он круче всех? И согласится ли она отпустить его на следующий кастинг программы? Ведь когда он спел в студии проекта, то произвел настоящий фурор!

"Есть странное заблуждение, что талант может быть крестом, тяжелым грузом, – говорит друг и гость программы, эрудит, телеведущий Борис Бурда. – Это – счастье! Крестом могут быть другие люди, которые неправильно относятся к таланту".

Почему одни родители доказывают, что их ребенок самый лучший, а другие буквально "прячут" способности своих детей? О правильном отношении к одаренным детям и настоящих семейных ценностях в студии программы будут говорить эксперты и друзья "Касается каждого" – телеведущий Борис Бурда, заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, оперная певица Алена Гребенюк, солистка Национальной оперы Украины Катерина Диденко, ринг-анонсер Сергей Брыль, певец Вадим Олейник и актриса Анастасия Зюркалова.

А режиссер-постановщик "Круче всех" Екатерина Царик и психолог Марина Степанченко расскажут, как работалось команде проекта с детьми, обладающими детской непосредственностью и недетскими способностями.

Не пропустите самый крутой выпуск программы "Касается каждого" – в эту пятницу в 18:00 на телеканале "Интер" – https://youtu.be/e5krboaIEHM