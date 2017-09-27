Прима-балерина Оперного театра Екатерина Кухар провела мастер-класс для участника аукциона "Интер – детям"

Благотворительный онлайн-аукцион, уже четвертый год проводимый телеканалом "Интер", продолжается. Его цель – сбор средств на аппарат интенсивной вентиляции легких для маленьких пациентов ОХМАТДЕТа.

На сайте deti.inter.ua можно найти лот на любой, даже самый изысканный вкус: мастер-классы звезд, тренировки с известными спортсменами, личные вещи и талисманы ведущих, автографы голливудских актеров…

Одним из самых ярких лотов аукциона стал выставленный в конце прошлого года урок классического танца от прима-балерины Национальной оперы Украины, члена жюри международных конкурсов, преподавателя международного уровня Екатерины Кухар. Правда, из-за жесткого гастрольного графика мировой знаменитости, бизнесмену Иву Блаю, который выкупил этот лот, встречи пришлось ждать больше полугода. И он не предполагал, что бонусом станет не только возможность неформально пообщаться с одной из лучших балерин современности, но и побывать в святая святых театра – за кулисами и в личной гримерке примы.

О том, что Екатерина выставила на аукцион свой лот, Ив Блай прочитал на ее странице в соцсети. "До того, как я побывал на спектакле с участием Кати, я, честно говоря, не был поклонником балета, – признается бизнесмен. – Но поход в Оперный все изменил. Спектакль смотрел на одном дыхании, от таланта Екатерины был в полном восторге. И, конечно же, не мог пройти мимо этого лота. Тем более что я искренне уверен: каждый из нас должен по мере возможности делать добрые дела. У меня такая возможность есть, и я рад был поддержать намерение Екатерины помочь детям".

В назначенный час Ив был у служебного входа театра. Пунктуальная Катерина Кухар появилась минута в минуту и, не тратя драгоценного времени, пригласила участника благотворительного аукциона "Интер – детям" на экскурсию. Ив Блай стал первым гостем, которому удалось заполучить прима-балерину в качестве персонального экскурсовода и узнать секреты театрального быта. Живущего между Украиной и Италией бизнесмена интересовало, насколько отличается публика в разных странах и как она принимает наших звезд балета.

"Зритель везде проявляет свои эмоции по-разному, – рассказала Екатерина Кухар. – Например, когда мы танцевали в Арабских Эмиратах, на протяжении всего спектакля стояла гробовая тишина. Было непонятно, нравится им то, что происходит на сцене, или нет. Зато в конце спектакля зал разразился шквалом аплодисментов. В Италии же, как правило, публика очень ярко проявляет эмоции. Мы можем едва выйти на сцену, сделать одну поддержку, а они уже восторженно кричат, аплодируют. Иногда случается, что публика очень доброжелательная, но не знает, как и где следует поддержать. Например, этой весной мы были в Америке, танцевали "Жизель" – сложный драматический спектакль. Я была шокирована, когда услышала смех в зрительном зале в том моменте, где никто никогда не смеялся – на встрече Альберта и Жизель. В моей практике это было впервые. Этот же спектакль мы позже танцевали в Украине и Швеции, реакция зрителя была совершенно другой. В Японии очень развита театральная культура. Там спокойная и благодарная публика, они дарят цветы, подарки, ждут артистов за кулисами после спектакля, чтобы взять автограф. В Швейцарии на балет, как правило, приходят взрослые женщины с шикарными укладками, в роскошных вечерних платьях, в бриллиантах. Хлопают аккуратненько, сдержанно произносят: "Браво!" В Мексике же, напротив, часто приходит молодежь, на спектаклях очень много деток".

Бизнесмен был готов попрощаться сразу после экскурсионной части. Но – правила есть правила: раз в лоте указан урок, переодевайтесь – и к станку! Для неподготовленного взрослого человека занятие оказалось не самым простым, однако в конце урока строгий педагог ученика всё же похвалила: "Ив, у вас очень хорошая пластика, если бы занимались с детства – у вас могло быть будущее в балете".

Сам же Ив признался, что был бы рад провести в этом зале и этих легендарных стенах целый день. Но у Екатерины по-настоящему звездный, очень жесткий график. Тем ценнее те несколько часов, которые она выкроила для реализации лота аукциона.

На этом сотрудничество звезд мирового балета и фонда "Интер-детям" не заканчивается. Совсем скоро, 1 октября, в 12:00 на сцене Национальной оперы Украины пройдет благотворительный спектакль – легендарный "Щелкунчик" с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Вырученные средства от продажи билетов будут направлены на счет благотворительного фонда "Интер – детям" на покупку оборудования для реанимации детской токсикологии "ОХМАТДЕТа". Инициатор благотворительного спектакля – Александр Стоянов, премьер Национальной оперы Украины и муж Екатерины Кухар. О том, какую роль "Щелкунчик" сыграл в судьбе этой прекрасной пары, – в сюжете программы "Утро с "Интером"

На данный момент благодаря звездным участникам аукциона "Интер – детям" и неравнодушным телезрителям собрано 217 100 гривен из необходимых 710 тысяч. Именно столько стоит жизненно важный для пациентов реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТ" аппарат интенсивной вентиляции легких. На сайте аукциона deti.inter.ua каждую неделю появляются новые интересные лоты.

Принимая участие в аукционе, вы совершаете сразу два добрых поступка: делаете себе или близкому человеку уникальный подарок и одновременно становитесь участником общего доброго дела. Присоединяйтесь, делать добро – легко! Вместе мы можем спасать детские жизни.





