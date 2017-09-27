Баттл би-боев и битва богатырей – в новом выпуске талант-шоу "Круче всех"

Уже в это воскресенье, 1 октября, в 18:30 в гости к ведущим детского талант-шоу "Круче всех" Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придут шесть необычных юных дарований. А это значит, что зрители программы получат шестикратный заряд таланта, умноженного на любовь и поддержку родителей.

Пятилетний знаток взрослой поэзии Миша Ильин объяснит, сколько жен должно быть у настоящего поэта. А еще зрители узнают, как поместить много стихотворений в голову одного маленького мальчика и что такое – "чу-у-у-увствовать поэзию".

А вот Андрей Доманский в этом выпуске проекта снова в опасности! Дипломатичный Андрей Данилевич наверняка сможет найти общий язык с десятилетним мастером тхэквондо, обладательницей красно-черного пояса Аней Плахотнюк. Но как пройдет общение этой боевой девочки со вторым телеведущим? Он ведь так любит проверять все на практике! С Аней это может оказаться непросто: девочка – золотая медалистка многих чемпионатов, включая чемпионат Украины и чемпионат Киева. И – с характером: за друзей стоит горой и когда-то даже разбила нос мальчику, обижавшему ее подругу.

Еще один гость студии – би-бой Илья Мащенко – тоже парень серьезный. В четыре года он сменил свое увлечение динозаврами на брейк-данс. Илья быстро и четко объяснит, почему би-боев в галстуках-бабочках и жилетах не бывает. И мнению этого юного танцора следует доверять! Ведь он – участник Navi, одной из самых сильный команд брейк-данса не только Украины, но и мира. И в ней такой маленький он один. Илья настроен побАтлить. Кому же из ведущих придется принять вызов?

На вопрос: "Ты, наверное, самый крутой юный эбруист?" – следующий участник программы не задумываясь и с достоинством отвечает: "Да!" Юный художник, овладевший секретами древнего искусства рисования на воде – эбру, десятилетний Тимур Веремеенко расскажет, как получить краски, которые не растворяются в воде, где учат этому древнему искусству и как демонстрируют свое мастерство эбруисты. А Андрей Доманский сделает вывод: "Большинство детей увлекаться рисованием начинает с росписи обоев, мебели, заборов, а этот – на воде… Это не хобби, а бальзам на сердце любого родителя!"





Хрупкая девочка с сильным голосом, вокалистка-народница, обладательница четырех гран-при вокальных конкурсов Аня Чирва умеет завладеть вниманием самого искушенного слушателя. Когда ее голос зазвучал в студии программы, все присутствующие просто замерли. При том, что Аня родилась в немузыкальной семье. Папа девочки – агроном, а мама посвящает все время дочери: возит на конкурсы и на занятия вокалом, вместе с ней придумывает концертные костюмы. Женщина говорит, что счастлива, когда видит, как девочка светится от радости, занимаясь любимым делом.

Маленький богатырь, пятилетний Ярослав Молочный в будущем станет достойной сменой богатырям былинным и современным. История этого удивительного малыша – живое доказательство того, что нет ничего невозможного для любящих родителей и маленького человека с железной силой воли. Ярик родился с дефектом ножки и перенес сложнейшую операцию. Папа, обеспокоенный состоянием его здоровья, приучал сына к занятиям спортом чуть ли не с пеленок. И даже оборудовал специальную спортивную комнату. Сегодня Ярослав – рекордсмен Украины. Но вот в какой спортивной дисциплине и зачем ему для демонстрации умений пустые бутылки и даже… арбузы?

Не пропустите этот выпуск программы "Круче всех" на телеканале "Интер" в воскресенье, 1 октября, в 18:30. Специальный гость – заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира", неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. Кажется, зрителей ждет необычный поединок двух богатырей!

"Круче всех" 1 октября в 18:30 на "Интере" – https://www.youtube.com/watch?v=zRc0MfuA7k4