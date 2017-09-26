Театральные премьеры телеканала "Интер"

2 октября в Киевском академическом "Молодом театре" телеканал "Интер" и Театральная мастерская Николая Рушковского представят спектакль "Чудики" по мотивам произведений Василия Макаровича Шукшина. Спецпоказ приурочен ко дню памяти писателя, кинорежиссера, актера и сценариста.

"Чудики" – это история о женщинах и мужчинах, отцах и детях. О радостях и горестях, понятных каждому. О людях с характером и закалкой. О вечных ценностях и о нас сегодняшних. На сцене "оживут" герои произведений Василия Шукшина. Они, как и сам автор, свято верят в то, что "все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание…"





"Василий Шукшин – один из самых искренних и необыкновенных авторов, режиссеров, актеров, – говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Прозвучат со сцены слова Шукшина именно 2 октября, в день, когда великий человек ушел. Это важно – вспоминать о людях, которые формировали наше мировоззрение и продолжают быть символами в нашей жизни. Памяти Василия Макаровича Шукшина также будет посвящен цикл "Жизнь замечательных людей", который "Интер" покажет 7 октября".

Спецпоказ спектакля "Чудики" – это не первый опыт сотрудничества телеканала и Театральной мастерской Николая Рушковского. В июне состоялась премьера поэтического спектакля "По улице моей…", посвященного поэтам-шестидесятникам, в постановке Софьи Письман. Он рассказывает о судьбе и творчестве Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Геннадия Шпаликова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского. В этом спектакле переплелись два времени: наша современность и годы, когда поэты собирали стадионы и буквально становились голосом эпохи. Вместе с актерами Театральной мастерской на сцену вышли ведущие "Интера" – Жанна Тихонова и Андрей Доманский. 25 октября, ко дню памяти поэта и кинорежиссера Геннадия Шпаликова, на большой сцене "Молодого театра" состоится показ спектакля "По улице моей…".

"Они оставались честными, бескомпромиссными, несмотря на сложности своего времени, – говорит о поэтах-шестидесятниках Антон Никитин. – И находили те слова, которые и в наше время нам всем очень нужны".

Билеты на спектакли можно приобрести здесь:

"Чудики" – http://parter.ua/ua/event/theater/molodyi_teatr/chudyky_t_vasyleva_s_sadalskyi.html

"По улице моей…" https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/po_ulytse_moei.html.





Спектакль "Чудики" – 2 октября в 19:00 – https://youtu.be/Vv8PmKjWvJ8



