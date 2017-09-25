В студии "Касается каждого" – детали страшного пожара в Херсоне

В понедельник, 25 сентября, в 18:00 в программе "Касается каждого" на "Интере" будут говорить о страшной трагедии, которая произошла в Херсоне в ночь на 19 сентября. Пожар, вспыхнувший в одном из жилых домов, унес жизнь молодой мамы и троих детей. Как это произошло, и можно ли было избежать трагедии? Об этом в выпуске "Смертельное замыкание" будут говорить эксперты программы, а также – очевидцы пожара и те, кто из-за него остался без крыши над головой.

Сводки новостей свидетельствуют: Украина – в огне. Только за последние несколько дней информация о пожарах в жилых домах поступала из Николаева, Ровно, Винницы, Черновицкой, Ивано-Франковской и Киевской областей и из самой столицы. По всей Украине пылают автомобили, поезда, рестораны, торфяники, бытовой мусор, – все, что может, хотя и не должно гореть. География и количество зафиксированных МЧС пожаров расширяются не с каждым днем, а буквально с каждым часом. И страшнее всего – происшествия, в которых гибнут дети, как это случилось в Одессе и Херсоне.

Пожар в Херсоне уже назвали одним из самых страшных за последнее время. Он произошел поздней ночью, когда все жители дома крепко спали. По словам очевидцев, двухэтажный многоквартирный дом загорелся мгновенно, как факел. Полураздетые люди в ужасе выпрыгивали из окон объятых огнем квартир.

Одна из жильцов дома – 43-летняя Инна Савченко – прыгнула из окна второго этажа с трехлетней дочерью на руках. А ее соседи так и не успели покинуть пылающий этаж. Пожарные обнаружили лишь их обгоревшие тела. В момент гибели 25-летняя Елена Лата крепко прижимала к себе годовалую дочь Веронику. Рядом лежал семилетний Сережа. Пятилетнюю Вику нашли под завалами в коридоре. Муж Елены – 36-летний Юрий Майданник – умер в реанимации.

Журналисты программы "Касается каждого" утром следующего дня уже находились на месте событий. Они увидели, кто и как помогал пострадавшим семьям, где и в каких условиях живут люди, оставшиеся из-за пожара без крыши над головой. Побывали в больнице, где боролся за жизнь Юрий Майданник, поговорили с врачами.

В студии проекта сами пострадавшие, их соседи, свидетели трагедии расскажут свои истории о человеческом равнодушии и неравнодушии в страшных обстоятельствах. Сможет ли Инна Савченко после всего пережитого найти в себе силы и приехать в студию программы для разговора о событиях самой страшной ночи в ее жизни?

Поддержать участников придут друзья и эксперты "Касается каждого" – главный редактор, креативный продюсер телеканала НТН, руководитель редакции программы "Cвідок" Александр Лукьяненко, адвокат Сергей Войченко, психолог Елена Рыхальская, радиоведущая Анна Свиридова, актриса Елена Репина, многодетная мама Наталья Ибрагимова.

Гости программы попытаются не просто восстановить картину ужасной ночи, но и разобраться, можно ли было избежать трагедии? Если да, то как? Как правильно вести себя в случае пожара? Евгений Линчевский, заместитель начальника управления пожарной безопасности Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ДСНС Украины, даст практические рекомендации и объяснит, что делать в такой экстремальной ситуации, которая, как показывают сводки новостей сентября, может коснуться каждого.

"Людям, которые пострадали в этой жуткой трагедии, которые остались без крова, придется начинать жизнь заново, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – В этом выпуске мы укажем номера телефонов горячей линии, куда может обратиться любой, кто захочет оказать посильную помощь этим людям".

Не пропустите выпуск программы "Касается каждого" – "Смертельное замыкание" – в понедельник, 25 сентября, в 18:00 на телеканале "Интер".