Monatik закружит участников шоу "Круче всех"

Что делать, если в студии программы потеряли самый настоящий алмаз? А один из ведущих решил все бросить и уйти в балет? В новом выпуске детского талант-шоу "Круче всех", который зрители телеканала "Интер" увидят в 18:30 уже в это воскресенье, 24 сентября, возможно и не такое! Поражать талантом и испытывать на прочность телеведущих Андрея Доманского и Андрея Данилевича будут еще шестеро чудо-детей.

Один из героев программы – мальчик, который боится темноты. На первый взгляд, обычная и часто встречающаяся детская фобия. Но четырехлетний Клим Сайбель боится не бабайки, а… огромного тиранозавра, притаившегося в углу. На сцене "Круче всех" Клим сначала сразит эрудицией Андрея Данилевича, а потом – отправится с "динозавром" украинского телевидения – Андреем Доманским – на охоту. Прямиком в парк Юрского периода!

Зрители этого выпуска узнают много о необычном детском хобби, которое недавно пришло в Украину, – спидкубинге. Одиннадцатилетний Даниэль Якхинд по собственному желанию перепробовал массу хобби: от настольного тенниса до пейнтбола. Теперь он готов по пять часов ежедневно посвящать новому увлечению. В студии программы, на уютном красном диванчике, он расскажет Андрею Данилевичу и зрителям, как тренируются спидкуберы и что является его заветной мечтой.

Следующая участница почти увела Андрея Доманского из профессии… в балет! Восьмилетней Сонечке Павловской выпадет нелегкая задача: не только оценить танцевальные способности Андрея Доманского, но и преподать ему первый урок у балетного станка. Девочка утверждает: балерины не плачут! И ведущему останется только подчиниться строгому педагогу, попеняв хохочущей публике: "Вот идите сюда и попробуйте сами сделать агунди на релеве!"

Пятилетний Даня Орлиогло, несмотря на юный возраст, уже собрал коллекцию из 45 драгоценных и полудрагоценных камней. Вот только один из них потерялся прямо в студии! Если камень не найдется, что Даниил ответит бабушке, которая является главным "спонсором" его коллекции? Тем более что речь идет о самом дорогом экземпляре – алмазе!

Еще один чудо-ребенок – барабанщица Катя Кузякина. Восьмилетняя юная леди точно знает: маленьких девочек должно быть слышно издалека! Ну а барабанные палочки у них обязательно розовые. Катя – самоучка, осваивала игру на ударных по видеоурокам в сети. Отсутствие преподавателя не мешает ей играть музыку американских рокеров System Of A Down и украинских рок-групп. Более того, Катя уже играла на большой сцене с Mad Heads, "ВВ" и Виктором Павликом. А первыми ее слушателями были цыплята, которые, как оказалось, под грохот ударной установки быстрее растут.

И шестое открытие этой программы – юная поклонница легендарного корейского роллера Ким Сун Джина, собравшего все возможные награды в этой сфере, – десятилетняя Даша Цехоцкая. Она не только тренируется сама и уже достигла больших успехов, но и заразила этим видом спорта всю семью: поставила на ролики даже маму!

Не пропустите самый напряженный выпуск программы, в котором есть шанс потерять все: ведущего, алмаз и счет талантам маленьких украинцев, – в воскресенье, 24 сентября, в 18:30 на телеканале "Интер". Специальные гости выпуска – барабанщик Валерий Коваленко, выступавший с Тиной Кароль, Натальей Могилевской и другими звездами, а также – многогранный, талантливый и любимый детьми всех возрастов Monatik!

Видеоанонс – https://www.youtube.com/watch?v=pmcDipfrZB8