Премьера на "Интере"! Второй сезон сериала "Любовь по закону": новые расследования и настоящие чувства

В субботу, 23 сентября, в 13:00 на телеканале "Интер" стартует второй сезон романтического детектива "Любовь по закону" производства компании Star Media. В главных ролях – Нонна Гришаева, Игорь Лифанов и Александр Мохов.

В новых сериях телефильма зрителей ждет встреча с полюбившимися героями – талантливым следователем, капитаном юстиции Надеждой Поляковой, ее бывшим супругом, подполковником полиции Сергеем Поляковым, и майором Николаем Крюковым. Они продолжают борьбу с преступностью, иногда ставя под угрозу даже собственную жизнь и безопасность близких. Сыщик Полякова все так же не дает спуску злодеям и мошенникам: с помощью интуиции и женской логики она выводит на чистую воду самых хитрых преступников. При этом еще успевает решать проблемы с воспитанием троих детей, а также пытается навести порядок в личной жизни. Ведь Надежда неожиданно оказывается в центре внимания сразу двух мужчин: майора Крюкова и раскаявшегося бывшего мужа. Надежда наконец-то сможет разобраться, кто из этих двоих любит ее по-настоящему и с кем она хочет связать свою жизнь.

"Мой герой первое время очень строгий, даже зажатый, о таких говорят: "застегнут на все пуговицы". Но затем зритель увидит, как майор Крюков оттаивает, меняется под обаянием героини Гришаевой, – говорит о продолжении сериала Игорь Лифанов. – "Любовь по закону" – это не просто детектив. В этом сериале все, как в жизни: есть любовь, когда люди ищут друг друга, сходятся, расходятся. Это человеческая история о поиске второй половинки, действие которой происходит на фоне детектива".

Два сезона снимались без перерыва, и съемки длились полгода. Для популярных актеров выкроить столько времени в насыщенном графике непросто. Тем не менее, создателям сериала удалось собрать на съемочной площадке звездный состав. Самым главным аргументом для исполнителей главных ролей стала возможность поработать с замечательными партнерами. "Это большое счастье, когда собираются вокруг талантливые люди! – восхищается Александр Мохов. – Здорово, когда партнеры сканируют тебя между произносимых строк. Я вижу, как меняется глаз у Нонны Гришаевой, у Игоря Лифанова, они не пропускают не то что слово – интонации! У них очень живые реакции".

Сложнее всего было выкроить время на "Любовь по закону" Нонне Гришаевой. Ведь помимо множества съемок и репетиций, она еще и руководит театром! Но все же продюсеры сумели подобрать ключик и к ее сердцу. "Для меня согласиться на любой длительный проект трудно, и неважно, насколько он интересен, какая бы роль прекрасная ни была, – признается Нонна Гришаева. – Я не могу отказаться от остальной своей работы. Потому что на мне, как на художественном руководителе Московского областного театра юного зрителя, лежит большая ответственность. К тому же есть антрепризные спектакли, которые тоже не могу бросить. Я никогда не согласилась бы на 32 серии и главную роль: это безумно тяжело. Но в проекте "Любовь по закону" есть один очень важный козырь – съемки в моем родном городе Одессе! Для меня это очень сильный "манок"! И я просто не смогла отказаться".

Новые запутанные дела, интригующие расследования и новые приключения, приправленные настоящими чувствами и юмором – во втором сезоне "Любви по закону". Не пропустите – премьера уже в эту субботу, 23 сентября, в 13:00 на телеканале "Интер".

Видеоанонс – https://youtu.be/Rfur9JcHGV4

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