Документальный фильм "Тысяча лет на Афоне" получил еще одну награду!

Документальный фильм "Тысяча лет на Афоне" собственного производства канала "Интер" удостоен награды седьмого Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество".

"ТЭФИ-Содружество" проводится ежегодно. В этом году фестиваль проходил с 14 по 17 сентября в Минске, а его темой стал "Документальный экран". На фестивале было представлено 20 работ от 19 телекомпаний из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Среди лауреатов седьмого фестиваля "ТЭФИ-Содружество" – документальный проект "Тысяча лет на Афоне" производства телеканала "Интер". Документалисты телеканала побывали на Святой Горе в год 1000-летнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. О разных исторических периодах и событиях Святой Горы рассказывают монахи, которые сегодня подвизаются на Афоне. Создатели картины совершили восхождение на Святую Гору, нашли наших соотечественников, принявших здесь постриг, посетили места, связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.

"Команда проекта гордится этой высокой оценкой, – говорит главный редактор канала "Интер", автор проекта Антон Никитин. – Важно, что наш труд был оценен и зрителями, и экспертами телевизионного рынка. Тема нашего документального фильма соответствует духу самого фестиваля "ТЭФИ-Содружество", задачей которого является сохранение и развитие большого информационного пространства. Фильм "Тысяча лет на Афоне" – о тысячелетней традиции русского монашества. То есть все православное монашество огромной территории, унаследовавшей традиции Киевской Руси, и сегодня продолжает афонскую традицию, которую в ХІ веке на киевскую землю принес святой Антоний Печерский".

Это уже не первая награда фильма "Тысяча лет на Афоне". Проект получил Специальный приз VII Международного фестиваля "Вера и слово". А также удостоился двух дипломов на XIV Международном фестивале православного кино "ПОКРОВ"-2016 (2-я премия в номинации "Документальное кино" и лучшему продюсеру документального кино Антону Никитину).

Фильм "Тысяча лет на Афоне"

Генеральный продюсер: Анна Безлюдная

Автор проекта: Антон Никитин

Режиссер: Даниил Сырых