На "Интере" – премьера документального проекта "Они стояли насмерть. Обороне Киева посвящается"

В пятницу, 22 сентября, в 22:00 телеканал "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства "Они стояли насмерть. Обороне Киева посвящается". Фильм рассказывает о подвиге моряков, которые сыграли важную роль в обороне города от немецко-фашистских захватчиков в 1941-м году.

В первые же дни войны боевые действия развернулись не только на суше. Реки стали ареной жестокой борьбы, в том числе и реки Днепровского бассейна. В 1941-м в обороне Киева наряду с сухопутными войсками участвовало около двух тысяч моряков Пинской военной флотилии. Днепровские рубежи защищали более 80-ти ее боевых кораблей. Моряков бросали на самые сложные участки фронта. Одним из самых грозных судов Пинской флотилии был монитор "Смоленск". Героический корабль одним из первых встретил немцев в начале Великой Отечественной, действовал на территории Беларуси, участвовал в обороне Киева и Чернигова.

Оборона Киева длилась 73 дня. За это время из города успели эвакуировать крупные промышленные предприятия, учебные заведения, уехали более трехсот тысяч жителей... Это стало возможным благодаря самоотверженности защитников Киева. Моряки Пинской флотилии, и в частности команда монитора "Смоленск", уничтожали переправы и батареи гитлеровцев, до последнего прикрывали отступление наших войск и эвакуацию мирного населения.

Когда корабли Пинской флотилии оказались окружены, экипаж "Смоленска" посадил судно на мель в затоне Десны, возле села Ладинка, и было решено взорвать монитор. Моряки Пинской флотилии, которые не смогли вырваться из окружения, попали в плен и были обречены на смерть.

"Наш фильм посвящается тем людям, которые в 1941 году ценой своей жизни разрушили планы Гитлера по быстрому завершению войны, – рассказывает Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". – Подвиг моряков Пинской флотилии – малоизвестный эпизод киевской обороны, а наша позиция – рассказывать о подвиге тех людей, благодаря которым мы сегодня живем".

Останки "Смоленска" покоятся в затоне реки Десна до сих пор. Несколько лет назад затон сильно обмелел, монитор стал доступен разрушительному влиянию кислорода и мародёров. На аукционах появились артефакты с корабля.

В 2017 году поисковая экспедиция "Товарищества ветеранов разведки ВМФ" вместе со съемочной группой документалистов телеканала "Интер" направилась к месту, где затонул "Смоленск". Телезрители станут свидетелями раскопок и исследуют корабль отсек за отсеком, открывая для себя еще одну важную страницу нашей истории.

Монитор "Смоленск" – символ героизма и отваги наших защитников - сражается и сейчас. С мародерами, коррозией и временем, которое может быть губительным не только для металла, но и для памяти. Ведь в последние годы в нашей стране сохранять память о подвиге солдат Великой Отечественной становится все сложнее. Сегодня монитор "Смоленск" ведет свой последний бой за право остаться в памяти тех, ради кого погибали его моряки.

Смотрите документальный проект "Они стояли насмерть. Обороне Киева посвящается" в пятницу, 22 сентября, в 22:00 на телеканале "Интер".



Документальный фильм "Они стояли насмерть. Обороне Киева посвящается"

Автор проекта: Егор Высоцкий

Режиссер: Ольга Лазебник

Главный редактор: Антон Никитин

Генеральный продюсер: Анна Безлюдная

Видеоанонс смотрите по ссылке.