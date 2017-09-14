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Вечер большого бокса на "Интере": трансляция самого масштабного боксерского турнира года

Вечер большого бокса на "Интере": трансляция самого масштабного боксерского турнира года

14 сентября 2017 | 12:51

В субботу, 16 сентября, в 23:45 на "Интере" в программе "Большой бокс" смотрите трансляцию самого масштабного боксерского турнира в Украине в 2017 году, в котором примут участие лучшие украинские боксеры-профессионалы.

Главным событием вечера станет долгожданное возвращение на ринг экс-чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола. Украинский боксер не выступает с июля 2016 года, когда он проиграл объединительный поединок Теренсу Кроуфорду. 16 сентября Постол будет боксировать с Джамшидбеком Наджмиддиновым из Узбекистана.

Еще один важный поединок этого турнира – бой между украинцем Кареном Чухаджяном и Стивом Суппаном из Нидерландов. Это новая карьерная ступенька для нашего боксера. На кону предстоящего боя – вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи в полусреднем весе.

Кроме того, 16 сентября серебряный призер Олимпиады-2012 и чемпионата мира 2011 Денис Беринчик проведет поединок против испанца Исмаэля Гарсии. Это первый в этом году бой Дениса на родине.

Также в рамках вечера на ринг выйдут Олег Малиновский, Станислав Скороход, Мишко Беселия, Арам Фаниян и Андрей Великовский.

"В наше время крайне сложно проводить в Украине вечера бокса на достойном уровне, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Сергей Долбилов. – И то, что произойдет 16 сентября, заслуживает огромного уважения и внимания. Лучшие боксеры сразу трех украинских промоутерских компаний будут боксировать в рамках одного вечера. Такого еще не было никогда. 8 поединков – и ни одного проходного. Тут будет все для гурманов бокса: и титульный поединок, и возвращение на ринг экс-чемпиона мира, и бескомпромиссные противостояния молодых и перспективных боксеров".

Не пропустите самый масштабный боксерский турнир в этом году в Украине! Вечер большого бокса на "Интере" – 16 сентября в 23:45 https://youtu.be/h-zeldnJurY

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