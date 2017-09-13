Вундеркинды среди нас: четырехлетний мотоциклист, девочка-дизайнер и другие – в новом выпуске "Круче всех"

В воскресенье, 17 сентября, в 18:30 на "Интере" – знакомство с новыми маленькими большими чудесами в программе "Круче всех"! Юные участники детского талант-шоу покажут, на что они способны, расскажут много интересного о своих увлечениях и о том, как на них реагируют родные. И даже раскроют некоторые "профессиональные" секреты.

Знаете ли вы, к примеру, как правильно упаковываются полотна для выступлений воздушных гимнастов? Ведь профессионалы этого жанра выступают только со своим реквизитом и поэтому обязательно берут их с собой на гастроли. Одиннадцатилетняя Аня Плутахина в этом выпуске поразит сложными и красивыми гимнастическими трюками. И проведет мастер-класс по упаковке реквизита для ведущих программы Андрея Доманского и Андрея Данилевича. В цирковой школе, где занимается девочка, есть традиция: перед выступлением они берутся за руки и говорят: "Мы – лучшие!" Возможно, после этого эфира у Ани появится личная традиция: вспоминая свое выступление на сцене программы, произносить: "Я – круче всех!"

Как вы думаете, в каком возрасте ребенка можно без колебаний усадить за руль мотоцикла? Конечно, многие родители уверены, что и в сорок лет – рано. Но папа четырехлетнего Тимура Кулешова подарил ему первый байк в два года. А в три – первый скоростной мотоцикл. Как реагирует мама Тимура на хобби мальчика? И что предпринимает его папа, чтобы у самого юного мотоциклиста Украины появились компаньоны и… конкуренты!

Для того, чтобы добиться по-настоящему весомых результатов, нужно много тренироваться, уверена одиннадцатилетняя Настя Ванеева. Поэтому игрой на национальном белорусском инструменте – цимбалах – она занимается минимум шесть раз в неделю по несколько часов. А перед важными конкурсами и фестивалями – все семь. Ее преподаватель музыки, Ольга Анатольевна, говорит, что девочка никогда не "халтурит" и просит разучивать с ней не простые произведения, а очень сложные. На сцене "Круче всех" номер этой участницы будет не только очень музыкальным, но и потрясающе зрелищным.

Сила воли и несгибаемый характер – те качества, которые помогают еще одному участнику программы, Даниилу Гордийчуку, добиваться поставленных целей. Его хобби – спортивная гимнастика, а это – упражнения на шести снарядах: конь, кольца, брусья, турник, опорный прыжок через козла и вольные упражнения на полу. В свои 12 лет Даниил – уже победитель, он чемпион Украины в своем виде спорта. У мальчика – напряженный режим дня: утром – двухчасовая тренировка, потом – в школу на три урока, а с 14:30 и до 19:00 – вторая тренировка. Дома – ужин, уроки и – спать. Ради чего такие нагрузки? В этот раз юный спортсмен покажет, на что он способен не в спортзале, а на сцене "Круче всех".

Еще одного участника выпуска – шестилетнего пианиста Сашу Федюрко – в музыкальную школу отдавали без особых надежд. Большое будущее прочили его старшему брату Роме. Но… через полгода именно младший сын продемонстрировал неординарные музыкальные способности. Всего лишь через год обучения Саша одержал блестящую победу на Всемирном конкурсе вундеркиндов в Милане. Но сумеет ли юный гений справиться с каверзными задачами ведущих программы?

Зрители этого выпуска попадут не только в спортзал, музыкальный класс и на цирковое представление, но и… в шоу-рум! Десятилетняя Анита Даниелян – юный модельер – превратит сцену "Круче всех" в подиум.

"Как правило, наших героев всячески поддерживают родители и родственники, – говорит Андрей Данилевич. – История Аниты – яркий тому пример. В этой семье наблюдается явная коалиция модниц – мамы и дочки. И то, что папа – взрослый, серьезный мужчина – тоже в этой семейной тусовке, – это очень здорово и так по-семейному! Он выходит на сцену в футболке с розовыми котиками, потому что не может отказать любимой дочери. Ведь наш проект – не только о таланте, но и об отношениях между родителями и детьми, и о семейных ценностях".

Не пропустите – самое искреннее и доброе детское талант-шоу "Круче всех" в воскресенье, 17 сентября, в 18:30 на телеканале "Интер". Звездный гость этого выпуска – спортсмен, который превратил свои выступления на соревнованиях в высокое искусство, гордость Украины, золотой призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и замечательный человек Олег Верняев.

Команда программы продолжает искать талантливых детей. Если ваш ребенок добился успехов в своем увлечении или у него – необычное хобби, расскажите о нем, написав по адресу: kv@inter.ua. Быть может, именно ваш малыш в одном из следующих выпусков докажет всей Украине: он – круче всех!

"Круче всех" 17 сентября в 18:30 на "Интере" – https://youtu.be/a4J3zZn145k

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