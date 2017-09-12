Анастасия Даугуле пробежала марафон, несмотря на травму

Ведущая программы "Утро с "Интером" Анастасия Даугуле решила проверить себя на прочность. 10 сентября она приняла участие в забеге, посвященном Дню физкультуры и спорта.

В этот день главная улица столицы превратилась в открытую спортивную площадку фестиваля "Intersport Fest UA", где собрались тысячи поклонников традиционных и современных видов спорта. Также в рамках мероприятия прошел забег, участницей которого стала и ведущая телеканала "Интер". Анастасия призналась, что является большим фанатом бега: "Очень люблю этот вид спорта: он приносит радость и не требует затрат".

Как рассказала ведущая, заниматься бегом она начала семь лет назад: сперва без какой-либо подготовки, на одной силе воли, и сразу – по 10 км ежедневно. Такой резкий старт не привел ни к чему хорошему, но подтолкнул к изучению вопроса о правильном подходе к тренировкам. Сейчас Настя бегает каждый вечер минут по 40-45.

Этот марафон для телеведущей не первый: она часто участвует в массовых и благотворительных забегах, регистрируется на все большие соревнования. Поэтому и данное мероприятие ждала с нетерпением.

"Хотелось почувствовать дух единения пусть даже с незнакомыми людьми, особую энергетику марафонов: на таких забегах всегда отличная атмосфера, – делится впечатлениями Анастасия. – Признаюсь, очень здорово вот так бежать по самому центру Киева – Крещатику, Мариинскому парку, пустой улице Грушевского… 5 километров вроде бы несложная, но довольно коварная дистанция. Нужно правильно рассчитать как стартовый рывок, так и свой темп на каждом участке, чтобы бежать в радость, а не на износ. Вместе со мной бежала почти тысяча человек".

Не обошлось и без неприятных моментов: на одном из этапов, на брусчатке, Настя подвернула ногу. Но она все равно продолжила марафон. По словам ведущей, она, несмотря ни на что, пробежала всю дистанцию с большим удовольствием и уже готовится к следующему забегу, который состоится 30 сентября.