В "Касается каждого" – об эпидемии жестокости, захлестнувшей нашу страну

Сегодня, 12 сентября, в 18:00 на телеканале "Интер" – важный выпуск ток-шоу "Касается каждого" под названием "Эпидемия жестокости". В нем пойдет речь о ситуациях, когда эмоциональная вспышка агрессии одного человека приводит к тяжелым травмам или гибели окружающих.

В середине августа сообщение о смерти столичного парикмахера от рук недовольного клиента за считанные минуты облетело все СМИ. Информация об этом убийстве получила более полутора сотен перепостов и множество комментариев. Людей возмущала бессмысленная, абсурдная жестокость произошедшего. Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook так прокомментировал трагедию: "Здравого смысла в этой страшной ситуации нет. Человека убили за некачественный, на взгляд клиента, сервис. А что дальше? Во что превращается наше общество?"

В августе в пригороде Киева произошло убийство: из-за простого замечания, сделанного нетрезвому соседу, от его рук погибла мама двух малолетних детей. И таких случаев в Украине – десятки.

Участники программы вместе с ведущим "Касается каждого" Андреем Данилевичем попытаются разобраться: почему и когда наше общество захлестнула эпидемия агрессии и как не стать ее жертвой? Возможно ли остановить эту эпидемию?

"Это будет откровенный разговор на очень важную тему, волнующую сегодня всех, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Казалось бы, мелочь: не так постригли, не то сказали, – а в результате гибнут люди…"

Как погасить эмоции? Об этом в студии программы будут говорить психолог, психиатр Алексей Шевцов, кандидат психологических наук Наталия Бугаева, адвокат Анна Колесник, священник Олег Мельничук, а также – главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко и ведущий программы "Свидок" на НТН Александр Бондарчук.

"Психологами было проведено исследование, откуда идет агрессия, о ее корнях, – говорит психотерапевт, психиатр Алексей Шевцов. – Согласно этому исследованию, многие родители в современных украинских семьях не проявляют к своим детям любви. Вот и получается, что все идет от нелюбви, потому что агрессия – это ее вершина. Второй момент: у нас масса непроявленных эмоций. Эмоции – это огромная энергия, которой обладает человек, их обязательно нужно проявлять. Третий момент – стресс. Особенно в мегаполисах, где он обрушивается на головы людей каждый день, где человек не может найти работу или, если нашел, – у него маленькая зарплата, масса некомфортных ситуаций в транспорте, бессонные ночи… И он становится агрессивным".

О том, что еще скрывается за ужасающими заголовками последних новостей и о том, как в нашей стране спасти себя в условиях эпидемии жестокости, – в выпуске, от которого может буквально зависеть спасение чьей-то жизни. "Эпидемия жестокости" - во вторник, 12 сентября, в 18:00 на телеканале "Интер".

Как остановить эпидемию агрессии? – сегодня в "Касается каждого"

https://youtu.be/tr01uDI2XTE