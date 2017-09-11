Премьеру "Круче всех" посмотрели 4 млн украинцев

В воскресенье, 10 сентября, на телеканале "Интер" стартовала программа собственного производства – детское талант-шоу "Круче всех". Премьерный выпуск в 18:30 собрал долю 15,8% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и стал безоговорочным лидером в своем слоте. Первый эфир увлекательного шоу посмотрели около 4 млн телезрителей Украины.

ТОП-5 каналов 10.09.2017 г. в слоте "Круче всех" (18:30:01-19:49:40)

(доля 18+, Украина)

Зрителей телеканала покорили маленькие герои первого выпуска – наши удивительные, трогательные и безумно талантливые дети.

Трехлетняя Фрося Мельник, которая встала на коньки в год и четыре месяца, сегодня уже участвует в первых соревнованиях и когда-нибудь обязательно взойдет на олимпийский пьедестал. Юный гений джаза – пианист-виртуоз Аким Груй – в этот вечер играл вместе с Дмитрием Шуровым на рояле своей мечты. Восьмилетний Арсений Барабаш, знающий все созвездия и планеты Солнечной системы, рассказал ведущему Андрею Данилевичу, что и зачем нужно брать космонавту с собой на орбиту. Юный эквилибрист из цирковой династии Орест Главацкий удерживал равновесие, стоя на пяти (!) катушках. Четырехлетний географ Захар Ардотели узнавал любую страну по силуэту, даже если ее показывали вверх ногами. А шестилетняя девочка с бойцовским характером Саша Черевата встретилась в студии программы со своим кумиром – чемпионом мира по боксу, харизматичным Александром Усиком.

В воскресенье, 17 сентября, зрителей ждет встреча с еще шестью неординарными, талантливыми и целеустремленными детьми – в 18:30, в программе "Круче всех" на "Интере".



Первый выпуск шоу на сайте inter.ua

Официальный канал шоу "Круче всех" на YouTube



Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 18+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 10.09.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателю shr%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



