Первый бой Усика за титул абсолютного чемпиона мира стал лидером на ТВ

В субботу, 9 сентября, телеканал "Интер" транслировал бой между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира немцем Марко Хуком. Победный для нашего боксера поединок собрал рекордную долю 30,3% среди массовой всеукраинской аудитории 18+, а в крупных городах среди зрителей 18–54 доля составила 20,5%. По обеим аудиториям бой стал эфирным событием с самой высокой долей субботы.

Телетрансляция этого зрелищного боя стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям.

ТОП-5 каналов 09.09.2017 г. в слоте боя А.Усик – М.Хук (23:58:54-01:02:36)

(доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)

Наш боксер одержал победу над соперником техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. Напомним, бой Усик vs. Хук – это первый поединок в рамках турнира World Boxing Super Series, где лучшие боксеры мира соревнуются за звание абсолютного чемпиона и Кубок Мухаммеда Али.

Александр Усик после боя поблагодарил болельщиков за поддержку. "Я очень долго к этому готовился, и я одержал победу! – сказал чемпион в своем видеообращении. – Здесь в зале была мини-Украина, сюда приехало очень много людей. Я очень рад. Спасибо вам! Смотрите меня на "Интере".

"Невозможно передать словами то, как болели за Усика на арене Макса Шмеллинга в Берлине, – делится впечатлениями с места события Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – Иногда складывалось впечатление, что ты находишься в киевском Дворце спорта. Причем за Александра болели и наши соотечественники, приехавшие на бой из Украины, и давно живущие в Германии украинцы, и немцы, примкнувшие к нашим болельщикам по ходу боя. Фантастическая атмосфера вокруг поединка и блестящая победа Усика – замечательное начало Всемирной боксерской суперсерии! Конечно, хотелось бы, чтобы этот бой прошел в Киеве. Надеюсь, это еще произойдет".

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 09.09.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателю shr%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



