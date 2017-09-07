В первой программе "Круче всех" – четырехлетний гений географии, боксер с косичками и самый устойчивый мальчик

Уже в это воскресенье, 10 cентября, в 18:30 на телеканале "Интер" – долгожданная премьера: первый выпуск вдохновляющего, веселого и по-детски искреннего талант-шоу "Круче всех". Его ведущими стали Андрей Доманский и Андрей Данилевич. Эти знатоки детских душ и любящие отцы сделают все возможное, чтобы маленьким участникам программы было комфортно и они максимально раскрыли свой талант в проекте.

Что бы вы сказали, если бы ваш шестилетний ребенок с самого утра просился не поспать еще полчасика, а… на лестничную клетку, прыгать на скакалке? Кто догадается, что в семье растет настоящий боксер! Тем более, что этот спортсмен с железным характером – хрупкая девочка с косичками и глазищами в пол-лица. И мечтает Саша не о новой кукле Барби, а о встрече с Александром Усиком!

"Если же малыш вместо нового гаджета просит отвести его в обсерваторию – не сопротивляйтесь: все равно это бесполезно", – советуют родители еще одного юного героя программы. В восемь лет Арсений прочитал все доступные книги о космосе и мечтает пожать руку настоящему космонавту.

В общем, в гости к двум Андреям 10 сентября придут действительно необычные дети! Девочка, которая практически одновременно начала ходить и кататься на коньках: впервые Фрося вышла на лед в год и четыре месяца! Сейчас ей три года, а за плечами – солидный опыт длиной фактически в полжизни. И уже несколько пар коньков!

Еще одно открытие этого выпуска – четырехлетний гений географии Захар! 147 стран из 193 официально признанных этот малыш может назвать… по контуру государственной границы. Даже если перевернуть карту вверх ногами!

Зрители первой программы увидят ребенка, папа которого – клоун, мама – воздушная гимнастка, а бабушка и дедушка – дрессировщики животных. Единственный выход у такого малыша – влиться в цирковую жизнь и освоить профессию, название которой не каждый взрослый выговорит с первого раза. Стать эквилибристом, мастером удержания баланса. Скажем по секрету: Андрей Доманский честно попытался удержать равновесие на одной "катушке" – железной тубе для эквилибра – и... не смог. Ведущий и реквизит при выполнении трюка чудом не пострадали. А самый устойчивый герой программы – Орест – легко балансирует сразу на пяти!

Как говорит Андрей Данилевич, с каждым участником этого шоу безумно интересно обсуждать не только хобби, но и жизненную философию. Так, одиннадцатилетний джазовый пианист Аким уверен, что душа и свобода есть только в джазовой музыке. На музыкальных конкурсах мальчик занимает только первые места. Чем он берет судей за живое? Это еще предстоит узнать зрителям и телеведущим.

Трогательные, смешные, курьезные моменты, впечатляющие достижения и невероятное мастерство, а также секреты и законы воспитания юных гениев – уже в это воскресенье, 10 сентября, в 18:30 на "Интере" в детском талант-шоу "Круче всех". Кроме того, специальный звездный гость программы – Pianoбой Дмитрий Шуров – сыграет для одного из участников шоу. А свою поклонницу и тезку – маленькую спортсменку Сашу – придет поддержать легенда мирового бокса Александр Усик.

Не пропустите премьеру шоу, которое заставит вас по-новому посмотреть на увлечения своего ребенка. Ведь, может, он тоже – круче всех!