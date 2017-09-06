Андрей Доманский теперь знает всё о чудо-детях!

В преддверии премьеры на "Интере" нового для украинского телевидения формата – детского талант-шоу "Круче всех", на радио "Пятница" стартует новая рубрика – "Чудо-дети" с Андреем Доманским. В ней ведущий программы "Круче всех" и многодетный папа расскажет о маленьких вундеркиндах из разных стран мира. Эти дети поразили мир, стали рекордсменами Книги рекордов Гиннесса, достигли невероятных успехов в спорте, искусстве и науке. Они – исключения из правил, но, возможно, наступает именно их время!

"Почему мы решили запустить такую программу? Потому что родителям очень важно гордиться детьми, – рассказывает продюсер радио "Пятница" Анна Свиридова. – Новая рубрика "Чудо-дети" – напоминание взрослым, что дети гораздо умнее, чем нам кажется. Я это прекрасно знаю на примере своего сына и племянника. Тем более – дети ХХI века! Их знания и умения уже превосходят знания и умения многих взрослых. Они даже мыслят по-другому. Это программа для родителей, чтобы они понимали: дети – это настоящее чудо! И об этом нельзя забывать".

Например, родители Онафуджири Ремета из Нигерии никогда не прятали фотоаппарат от детей, разрешая им играться с техникой и снимать всё, что захочется. Благодаря этому их сын стал всемирно известным в три года, когда его работы были опубликованы на сайте международной новостной службы СNN. Сегодня за семилетним фотографом числятся более трех тысяч снимков. И за публикацию каждого маленький мальчик получает взрослый гонорар.

"Хочется, чтобы какой-то там американский Эндрю Доманский на радио KWNB в Лос-Анджелесе рассказывал уже об украинских детях с совершеннейшим восторгом, – с улыбкой говорит Андрей Доманский. – Так, как это делаем мы в нашей программе о наших детях".

Невероятные истории юных гениев можно будет услышать на радио "Пятница" с 7 сентября, с четверга по воскресенье в 7:30 и 14:30.

А увидеть самых талантливых маленьких украинцев и услышать их истории можно будет уже 10 сентября и каждое воскресенье в 18:30 на "Интере" в программе "Круче всех".



