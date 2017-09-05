"Большой бокс" на "Интере": Усик начинает борьбу за титул абсолютного чемпиона мира

В субботу, 9 сентября, в 23:00 на "Интере" в программе "Большой бокс" смотрите трансляцию первого поединка в рамках World Boxing Super Series между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира немцем Марко Хуком.

Турнир World Boxing Super Series – это главное событие в профессиональном боксе. 8 лучших боксеров мира сразятся за звание самого лучшего боксера планеты, чтобы выиграть все чемпионские пояса и Кубок легендарного Мухаммеда Али.

"О чем может мечтать боксер, который выиграл пояс чемпиона мира в профессионалах? – комментирует Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – Возможно, о чемпионском титуле по другой версии. Но самые смелые и дерзкие мечтают об объединении всех чемпионских поясов. Стать абсолютным чемпионом мира – мечта самых ярких боксеров на планете. Именно такой – наш Александр Усик. И у него появился такой шанс. Для реализации своей мечты ему надо сделать три победных шага. И теперь все зависит от него самого. А мы можем и должны поддержать его в этом!"

Помимо Александра Усика и Марко Хука в тяжелом дивизионе Всемирной боксерской суперсерии выступят: чемпион мира IBF Мурат Гассиев, чемпион мира WBA Юниер Дортикос, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис, а также претенденты на мировые титулы в первом тяжелом весе Кшиштоф Влодарчик, Майк Перес и Дмитрий Кудряшов.

9 сентября состоится первый долгожданный бой: Александр Усик против Марко Хука. Поединок пройдет в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle.

Как признается украинский чемпион, он с нетерпением ждет начала турнира и скучает по рингу. Сейчас Александр сконцентрирован на своей подготовке.

Украинские телезрители смогут посмотреть бой Усик – Хук в прямом эфире на телеканале "Интер" в субботу, 9 сентября, в 23:00.

Вместе со зрителями в студии "Большого бокса" за поединком будут наблюдать журналисты-эксперты и экс-чемпионы мира по боксу, которые выскажут свое мнение о бое и Всемирной боксерской суперсерии.

9 сентября, в 23:00 "Большой бокс" на "Интере": Усик vs. Хук https://youtu.be/JJOaWTvIbFo



