Звезды вспомнили о том, кто в их детстве был "Круче всех"

К началу учебного года телеканал "Интер" подготовил детям, а также их родителям сюрприз: оригинальное детское талант-шоу, в котором каждый одаренный ребенок от двух до четырнадцати может почувствовать себя "Круче всех". Накануне премьеры проекта, которая состоится 10 сентября в 18:30 на "Интере", звездные гости программы и ведущие телеканала рассказали о том, в чем они были круче всех в детстве.

Дмитрий Шуров (Pianoboy), музыкант

Во время моего детства самой крутой была игра "Ну, погоди!". Ничего круче не было. Парень, который владел "Ну, погоди!", – владел миром. Ну, и велосипед. Больше всего я любил на велосипеде уезжать за город. Винница намного спокойней город, чем Киев. И мы жили на окраине города, в новом микрорайоне. Там было поле, речка. Я уезжал далеко-далеко за город. Когда ехал, в голове звучала музыка. Катался на велике, а на самом деле – летал в музыке. Это было круто!

Алена Винницкая, певица, телеведущая

В моем детстве ничего подобного программе "Круче всех" не было. Были пионерские лагеря, конкурсы… Но мы все равно должны были быть все одинаковыми. Даже если ты победил в конкурсе, не думай, что ты стал самым крутым! Но чувство, что ты – круче всех, что ты – можешь, нужно испытать хотя бы раз в жизни. Прочувствовать сильно, мощно. Это очень серьезный толчок и мотивация идти дальше!

Влад Яма, хореограф

В детстве у меня была крутая хлебная машина, у которой поворачивались передние колеса. У большинства детей таких игрушек не было. А когда стал постарше – ничего сверхъестественного: кожаный футбольный мяч, велосипед "Десна". Правда, в 9 и 10 классе я был единственным из одноклассников, кто работал. Первая зарплата – 3,5 рубля. Я ничего на них не купил, отложил под футболки себе в шкаф.

Анастасия Даугуле, ведущая программы "Утро с "Интером"

Без тени смущения могу сказать, что писала лучшие сочинения в школе. Равных в этом мне не было. Могла написать о чем угодно (хоть о фонарном столбе) на десять листов, причем так, что читалось взахлеб. Легко и быстро побеждала на разных олимпиадах по литературе. Тонко чувствовать слово и умело его использовать – умение, которому научила мама. А уж фантазии и воображения мне всегда хватало. Поэтому по предмету "Литература", который, откровенно говоря, мало кто из одноклассников искренне любил, я всегда была лучшей. Школьная закалка сильна до сих пор: и сегодня могу написать любой текст на любую тему.

Артем Позняк, актер, ведущий программы "Вещдок"

Вы удивитесь, но я не был сильнее всех, умнее, выше или быстрее… Зато в меня влюблялись девчонки! Собственно, как и сейчас (улыбается).

Жанна Тихонова, ведущая программы "Жди меня. Украина"

Я сносно рисовала, поэтому на мне были все оформительские эпопеи и стенгазеты. Также я готовила сценарии к школьным КВН-ам и играла в них. И под занавес, когда мы готовили капустник на последний звонок и ребята растерялись: "А кто нам аккомпанировать будет?" – я села за рояль и обеспечила музыкальное сопровождение всем нашим юмористическим куплетам. Мы тогда серьезно отличились среди параллельных классов!

Роман Кадемин, ведущий программ "Большой бокс" и "Удачный проект"

Я очень хорошо помню это ощущение: огромный спортивный зал и на уроке физкультуры сразу два класса: мой 1-А и ребята из третьего. Своё задание я выполнил лучше и быстрее всех. Учитель, видя, что я неплохо подготовлен, отправил меня к старшим ребятам играть в гандбол. Ловил на себе восторженные взгляды одноклассников – и на тот момент мне казалось, что я точно – круче всех! (улыбается).

Андрей Данилевич, ведущий программ "Круче всех" и "Касается каждого"

Когда я был маленьким, дворы были наполнены ребятней: здесь девочки бегают, прыгают на скакалках или играют в классики, там – парни гоняют в футбол, играют в квача, квадрат, казаки-разбойники. И мне жаль, что сегодня дворы пусты, а дети по большей части сидят, уткнувшись в планшеты… В моем детстве был круче всех тот, кто был самым ловким, виртуозно владел мячом и обладал молниеносной реакцией, кто лучше всех играл в квадрат. Мы чертили на земле большой четырехугольник, делили его на четыре части. Участники "выбивали" друг друга за пределы квадрата мячом. Для нас с мальчишками реально самым-самым был тот, кто дольше всего продержится в этой игре. А еще – я круче всех плавал и бегал!

Андрей Доманский, ведущий программ "Круче всех" и "Готовим вместе"

Кто был круче всех в моем детстве? Хм... Конечно, я! Наверное, я сам себе так решил, и меня никто не переубеждал в обратном. Помню, что всегда нырял круче всех. Вот если на море нужно было достать бычка, поймать рыбу-иглу или там у кого-то на дно уходил вьетнамок, – я всегда нырял и доставал. Все говорили: "Вау! Ты так глубоко ныряешь!"



