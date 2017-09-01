ИНТЕР МЕДИА ГРУП заявляет, что решение, принятое вчера Национальным Советом об объявлении предупреждений некоторым каналам Группы, является необоснованным

Так, вчера, 31.08.17, на своем заседании Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об объявлении предупреждений некоторым каналам ИНТЕР МЕДИА ГРУП за якобы "нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства" и объявил лицензиатам предупреждения.

Как на период проведения проверки, так и сейчас, телеканалы ИНТЕР МЕДИА ГРУП придерживаются всех норм действующего законодательства, в том числе – относительно доли передач украинского и иностранного производства.

Однако при проведении проверки и при принятии решений Национальный Совет руководствовался какой-то избирательной методикой, согласно которой к доле передач украинского или европейского производства были отнесены не только телевизионные передачи, как того требует Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (ч.4 ст.28), но и фильмы.

Телеканалы обращали внимание на это в своих возражениях, Закон Украины "О телевидении и радиовещании" четко отличает понятие "фильм" и "передача". Поэтому выводы проверки являются ошибочными.

После обнародования информации об объявленных телеканалам ИНТЕР МЕДИА ГРУП предупреждениях, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию, сообщив, что Национальный Совет применил санкции к телеканалам Группы за несоблюдение "языковых квот". Следует обратить внимание, что никаких языковых квот на сегодня для телеорганизаций не установлено, ведь Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" вступает в силу 13 октября 2017 года, поэтому в своих решениях Национальный Совет ссылался не на "языковые квоты", а на "долю передач украинского и иностранного производства".

При проведении проверок каждый из телеканалов подавал свои возражения относительно необоснованности выводов Национального Совета, однако, к сожалению, члены Национального Совета не приняли их во внимание и приняли решение о применении санкций.

ИНТЕР МЕДИА ГРУП убеждена, что сможет доказать соблюдение требований законодательства на телевизионных каналах Группы и готова доказать это в суде.





