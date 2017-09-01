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ИНТЕР МЕДИА ГРУП заявляет, что решение, принятое вчера Национальным Советом об объявлении предупреждений некоторым каналам Группы, является необоснованным

ИНТЕР МЕДИА ГРУП заявляет, что решение, принятое вчера Национальным Советом об объявлении предупреждений некоторым каналам Группы, является необоснованным

1 сентября 2017 | 15:13

Так, вчера, 31.08.17, на своем заседании Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об объявлении предупреждений некоторым каналам ИНТЕР МЕДИА ГРУП за якобы "нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства" и объявил лицензиатам предупреждения.

Как на период проведения проверки, так и сейчас, телеканалы ИНТЕР МЕДИА ГРУП придерживаются всех норм действующего законодательства, в том числе – относительно доли передач украинского и иностранного производства.
Однако при проведении проверки и при принятии решений Национальный Совет руководствовался какой-то избирательной методикой, согласно которой к доле передач украинского или европейского производства были отнесены не только телевизионные передачи, как того требует Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (ч.4 ст.28), но и фильмы.

Телеканалы обращали внимание на это в своих возражениях, Закон Украины "О телевидении и радиовещании" четко отличает понятие "фильм" и "передача". Поэтому выводы проверки являются ошибочными.

После обнародования информации об объявленных телеканалам ИНТЕР МЕДИА ГРУП предупреждениях, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию, сообщив, что Национальный Совет применил санкции к телеканалам Группы за несоблюдение "языковых квот". Следует обратить внимание, что никаких языковых квот на сегодня для телеорганизаций не установлено, ведь Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" вступает в силу 13 октября 2017 года, поэтому в своих решениях Национальный Совет ссылался не на "языковые квоты", а на "долю передач украинского и иностранного производства".

При проведении проверок каждый из телеканалов подавал свои возражения относительно необоснованности выводов Национального Совета, однако, к сожалению, члены Национального Совета не приняли их во внимание и приняли решение о применении санкций.

ИНТЕР МЕДИА ГРУП убеждена, что сможет доказать соблюдение требований законодательства на телевизионных каналах Группы и готова доказать это в суде.

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