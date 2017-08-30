Премьера сезона проекта "Вещдок" установила новый рекорд!

Во вторник, 29 августа, премьерный выпуск нового сезона детективного цикла "Вещдок" в 15:50 собрал рекордную долю по коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах – 14,7%. По массовой всеукраинской аудитории 18+ в Украине доля составила 16,7%. Таким образом, новая серия "Утеха для лорда" стала лидером своего слота по обеим целевым аудиториям. Премьеру сезона программы "Вещдок" посмотрели 2 млн украинских зрителей.

ТОП-5 каналов 29.08.2017г. в слоте программы "Вещдок" (15:49:53-16:45:41),

(доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)





Серия "Утеха для лорда" рассказывает о деле одесского следователя Нестора Головина. В течение года в городе пропадали молодые девушки, внешне похожие друг на друга. Исчезновения также происходили при идентичных обстоятельствах. Долгое время следователь и оперативники не могли выйти на след преступника. Внимание Головина привлекла маленькая деталь в рассказе матери одной из пропавших девушек: женщина вспомнила о кружке и открывалке, подаренных ей будущим зятем. Имеющийся на них логотип и стал ключом к раскрытию роковых исчезновений.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 18-54 (50+) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 29.08.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/



