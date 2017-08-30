О шокирующем случае избиения двухлетней девочки – сегодня в "Касается каждого"

В среду, 30 августа, в 18:00 смотрите в эфире телеканала "Интер" выпуск социального ток-шоу "Касается каждого", посвященный страшному преступлению. В середине августа санавиация доставила в Херсонскую областную детскую больницу изувеченную двухлетнюю девочку в бессознательном состоянии. Выяснилось, что отчим пострадавшей Тани Калынюк, Валентин, избил ее за то, что малышка не попросилась на горшок. Сам мужчина утверждал, что невиновен. По его версии, девочка пострадала из-за нападения собаки.

"За 28 лет практики я впервые столкнулся с таким случаем, – рассказал журналистам "Касается каждого" доктор Херсонской областной детской клинической больницы Константин Ермаков. – Я видел много детей после ДТП, с травмами, полученными, в том числе, из-за оплошностей родителей, но это – из ряда вон выходящий случай! Чтобы избить ребенка до такой степени, нужно быть нелюдем, не человеком…"

Эта история шокировала не только врачей, но также друзей и знакомых семьи Калынюк. Невероятный по жестокости случай активно обсуждают пользователи соцсетей в Украине и за ее пределами. Команда "Касается каждого" не смогла остаться в стороне. Журналисты программы провели собственное расследование и готовы поделиться его результатами с телезрителями.

"История потрясла меня своей невероятной жестокостью, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – В ситуациях, где страдают дети, мне тяжело оставаться беспристрастным. Это всегда вызывает сильные эмоции. Мне нельзя объяснить причину, по которой можно поднять руку на ребенка, что бы он ни сделал! И самое страшное в этой истории, что обо всем если и не знала наверняка, то не могла не догадываться мама этих детей! Как можно было не увидеть, что происходит с ними? Как можно покрывать тирана? Что это за любовь такая, которая заглушает материнские чувства? Для меня это – за гранью".

Сейчас подозреваемый ждет суда в СИЗО, но его родные уверены, что во всём виноват не он, а мама Тани, Анна Калынюк. В студии "Касается каждого" ведущий программы вместе с ее участниками и экспертами попытается выяснить, на самом ли деле мама не подозревала о насилии над детьми? Cвою правду о жизни семьи и причинах случившегося расскажут и бабушка пострадавшей малышки – Мария Калынюк, и мама главного подозреваемого – Мария Тарасенко.

Поделятся экспертным мнением и помогут разобраться в ситуации друзья программы "Касается каждого" – судмедэксперт Елена Федорова, эксперт по вопросам насилия в семье Анна Тарата, адвокат Александр Мозолевский, психолог-криминолог Владимир Абрамян, Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Оксана Филипишина.

Не пропустите сегодня в 18:00 на телеканале "Интер"! Программа "Касается каждого" – о том, какой трагедией может обернуться безразличие близких людей, особенно если речь идет о самых беззащитных – детях. https://youtu.be/_rH8JAABWR8



