У Андрея Доманского и Андрея Данилевича появились общие дети

10 сентября в 18:30 на телеканале "Интер" – премьера яркого детского талант-шоу "Круче всех", созданного по формату популярнейшей американской программы Little Big Shots. И одновременно – дебют неожиданного теледуэта! Впервые телеведущие Андрей Доманский и Андрей Данилевич разделили на двоих одну сцену, гримерку и даже детей.

"Круче всех" – совершенно новый формат для украинского телевидения. Это детское талант-шоу, участниками которого могут стать юные гении от двух до четырнадцати лет. Дети, которые привлекли внимание создателей программы, достигли впечатляющих результатов в своих недетских увлечениях, будь то танцы, вокал, научные эксперименты, экзотическое искусство рисования красками по воде или динозавроведение. Это шоу, безусловно, для семейного просмотра. Ведь команда проекта уверена: каждый ребенок – талантлив и уникален. Задача взрослых – просто помочь раскрыть эти способности, не упустить время. И выступления участников это наглядно демонстрируют. А юных зрителей проект наверняка вдохновит на занятие спортом, танцами, рисованием, музыкой или песочной анимацией, ведь в жизни столько интересных и удивительных вещей!

Идея ввести в программу "Круче всех" двух ведущих была неожиданной для компании-форматчика: во всем мире в адаптациях проекта Little Big Shots традиционно один ведущий. Да и сами Андреи были удивлены. На первый взгляд, серьезный, сдержанный Андрей Данилевич и улыбчивый, ироничный Андрей Доманский в детском талант-шоу сложно сочетаемы. Однако кто может лучше разговорить самого замкнутого малыша, чем ведущий главного общественно-социального ток-шоу страны "Касается каждого"? И кто так непринужденно нырнет в детство с головой, как не балагур и опытный отец Андрей Доманский?

"Для меня, как для отца, очень важно, что в "Круче всех" нет соревновательности, – отмечает Андрей Доманский. – Когда речь идет о талант-шоу, оценка всегда несколько субъективна. Проигравшие дети искренне расстраиваются, плачут, родители переживают… У нас этого нет. Все дети, которые принимают участие в нашей программе, необыкновенно талантливы и удивительны. Они просто круче всех! И каждый получает восторги зрителей, аплодисменты и, конечно, медаль. Хочется надеяться, что момент соревновательности включится как раз у детей по другую сторону экрана – и им захочется тоже стать в чем-то круче всех. По крайней мере, попробовать что-то новое. Это было бы здорово!"

Несмотря на длительный опыт работы на "Интере", телеведущим впервые пришлось так тесно сотрудничать и, более того, хозяйничать на общей телетерритории. Оба признаются, что этап притирки и распределения обязанностей прошел достаточно быстро и безболезненно.

"С Андреем Доманским мы давно знакомы, – рассказывает Андрей Данилевич.– Меня всегда удивляла его способность говорить без умолку, причем интересно, смешно и на любые темы! Я понимал, что переговорить его невозможно. Так и получилось. Но мы быстро разделили зоны ответственности: я разговариваю с детьми и родителями на диванах, а он на сцене делает шоу".

"У нас все паритетно, – подтверждает Андрей Доманский. – Как в песочнице: ведро я даю Данилевичу, сам хожу с совком. Все полномочия поделены. Где поговорить – там Андрей. Где постоять, дурака повалять – там я. И понеслось!"

Именно Андрею Доманскому в этом шоу достанется круче всех: ему придется кататься на коньках, исполнять балетные па, сторожить арфу, работать учителем физкультуры и помощником лаборанта во время химических опытов, держать удар в спарринге с девочкой-боксером и учиться рисовать картины на воде. В общем, мы не только узнаем, на что способны наши дети, но и проверим выдержку, силу воли, реакцию, гибкость и устойчивость известного шоумена.

Андрею Данилевичу тоже будет непросто: придется искать общий язык с малышами и сидя на диване, и лежа под диваном, а также – играя в динозавриков, маскируясь под лошадку, балансируя на доске, катаясь на детском велосипеде, обсуждая розовые туфельки и способы художественного завязывания шнурков.

"В нашем шоу главное – ребенок, – говорит Андрей Данилевич. – Хочешь это сделать? Пожалуйста! А вот это попробовать? Пожалуйста! Мы с Андреем Доманским были готовы делать все что угодно, лишь бы им было комфортно и они могли раскрыться максимально ярко".

Результат сотрудничества двух Андреев, яркие постановки, трюки, приглашенные звезды, сюрпризы, детские перлы и родительские откровения – все это уже совсем скоро, в воскресенье, 10 сентября, в 18:30 на "Интере" – премьера "Круче всех". https://youtu.be/VYr1u_s2ywo