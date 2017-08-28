Программа "Касается каждого" отпраздновала четыре года в эфире

25 августа любимому миллионами телезрителей социальному ток-шоу "Касается каждого" исполнилось четыре года.

За это время состоялось 909 эфиров – сложных, резонансных, ярких, душевных и трогательных. Около 10 тысяч человек стали участниками программы: они писали и обращались в проект, делились своими проблемами и радостями, приходили в студию, помогали родственникам, друзьям и знакомым разобраться в ситуации. Из их историй и складывается общая история программы, из маленьких пазлов – большая картина, в которой доброты и сострадания намного больше, чем равнодушия и недоброжелательности. И каждую историю команда проекта рассказывает так, что она касается сердца каждого.

"К нам приходят самые разные люди – и состоятельные, и не очень, живущие и в столице, и в самых отдаленных уголках Украины, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Каждая их история – настоящая. Это все – огромный жизненный опыт. Не зря говорят, что учиться нужно на чужих ошибках. А у нас что ни история – это урок, как нужно или не нужно строить отношения, воспитывать детей, решать конфликты. Это – сама жизнь".

За четыре года программа обзавелась добрыми друзьями-экспертами. Это звезды шоу-бизнеса, врачи, спортсмены, риелторы, представители госорганов и социальных служб – те, кто готов прийти в студию, выслушать, посочувствовать, дать совет, помочь после эфира.

Телеведущая Светлана Вольнова бывала в студии "Касается каждого" более 500 (!) раз. "Бывает, уходишь из студии не просто со слезами, а в таком состоянии, что не можешь в себя прийти и на следующий день, – признается Светлана. – Родные спрашивают: "Зачем ты туда ходишь? Зачем так расстраиваться?" Но каждый из нас выбирает, на что тратить время, в чем участвовать. Эти эфиры для меня – время, которое я трачу для своей души и надеюсь, что мои слова помогают кому-то, потому что эта программа действительно помогает людям. Когда ты видишь, что у кого-то улучшается жизнь, понимаешь, что не просто так ходишь по этой земле. Большое спасибо всей команде "Касается каждого", для меня вы – большая семья".

Кстати, в новом сезоне не только известные украинцы, но и рядовые зрители могут стать экспертами "Касается каждого" и тоже поделиться своим жизненным опытом.

День рождения – время подвести итоги и вспомнить, как все начиналось. Андрей Данилевич рассказал о своем первом эфире "Касается каждого" – истории Лизы Синельниковой из Одессы. Эта программа собрала у экранов более 6 миллионов человек. Три с половиной года назад девятилетняя девочка приехала в студию, чтобы собрать средства на лечение своей мамы от рака. А сейчас Лиза пришла со словами благодарности за то, что проект помог продлить жизнь ее маме. К сожалению, самой мамы не стало полгода назад. "История Лизы, ее вера и любовь к маме – пример того, как нужно бороться за здоровье и жизнь своих близких", – отметил ведущий.

Вспомнили историю 13-летнего Богдана Волика из Черкасс, героя программы "Спасатель от Бога" (26 декабря 2016 года). Парнишка, несмотря на частичную потерю зрения и риск для собственной жизни, бросился спасать двух тонущих девочек. Благодаря участию в проекте Богдан определился с будущей профессией, обрел друзей и встретил первую любовь.

Для Насти Чигановой участие в программе "Касается каждого" тоже стало поворотным моментом в жизни. Девочка болела тяжелой формой анорексии, отказывалась есть и пить. Давний друг программы врач-психотерапевт Валерий Патонич взялся помочь девочке. Известная певица Ассия Ахат пообещала снять ее в своем клипе, если Настя начнет кушать. А популярная телеведущая Светлана Леонтьева сказала, что приготовит свои фирменные котлеты, когда девочка поправится. Обещания были выполнены в полном объеме. Настя, которую поставил на ноги Валерий Патонич, стала звездой клипа Ассии Ахат. Девочка занимается гимнастикой и некоторые элементы продемонстрировала прямо в студии программы. Причем настолько ярко, что Андрей Данилевич вместе с Андреем Доманским тут же пригласили ее поучаствовать в детском талант-шоу "Круче всех", которое стартует в эфире "Интера" 10 сентября.

К одному из героев программы, который не смог приехать на съемки праздничного выпуска, подарок прибыл прямо домой. Постоянный эксперт проекта Карина Плай пришла в гости к земляку, львовянину "хрупкому сильному мальчику" Илье Игнатчуку. Из-за болезни он перенес за свою жизнь более 30 переломов. Зрители программы собрали деньги на его лечение, а сейчас им занимаются самые известные ортопеды страны. Карина Плай привезла Илье конструктор, о котором он мечтал. Для мальчика было очень важно, что о нем помнят.

Еще одна героиня, о которой вспоминали в этом эфире, – Марьяна Калабай. Три года назад она сделала сложный выбор. Женщина отказалась проходить лечение от рака, чтобы не навредить еще не рожденному малышу. В октябре 2016 года Марьяна умерла. Ее муж, Михаил Калабай, приехал в студию поблагодарить за поддержку в трудное время. Дорогим подарком для него стала книга, которая увидела свет благодаря редакции "Касается каждого" и друзьям программы. Понимая, что умирает, Марьяна начала писать историю своей жизни. А завершила ее эксперт "Касается каждого" – замечательная писательница Ирина Тетера.

"Скажу честно: когда писала книгу "Выбор без выбора", очень много плакала, – признается Ирина. – Мы очень похожи: одного возраста, у нас трое детей – две девочки и один мальчик. Поэтому я хорошо понимала, через что пришлось пройти Марьяне".

В праздничном выпуске прозвучали, конечно же, не все счастливые истории проекта. Зато в этот день зрители впервые увидели героев, которые, как правило, всегда остаются за кадром, – самоотверженных редакторов "Касается каждого". Один из них – Линда Почепинская – редактор выпуска "Любовь и голуби". Тогда жители многоэтажки Луцка обратились в проект с просьбой спасти их от инфекционной угрозы из-за соседей: мама и дочь Величко кормили в своей квартире голубей со всей округи. Женщины ни с кем не хотели общаться, и только Линде удалось достучаться до Валентины и Натальи, уговорить открыть дверь. В праздничной студии редакторы программы – Линда, Ирина Власюк, Майя Липартелиани – рассказывали о том, что помогает им находить ключик и быть услышанными людьми, которые не готовы открыться даже самым близким. И о том, что безвыходных ситуаций не бывает – особенно если к решению проблемы подключится множество неравнодушных людей.

Больше счастливых, теплых и трогательных историй и встреч – в специальном выпуске "Касается каждого", который можно увидеть на официальном YouTube-канале программы https://youtu.be/wvTu2Vzjv-w

А логотип программы, собранный в студии во время праздничного эфира, отправится в путешествие по Украине. Он будет устанавливаться на интерактивных площадках для прямых включений со студией, чтобы напоминать и новым героям программы, и телезрителям о том, что каждая история может завершиться счастливо, если мы все объединим усилия для помощи людям.