В новом сезоне "Вещдока": когда обычные люди становятся преступниками?

29 августа в 15:50 на "Интере" стартует новый сезон детективного цикла "Вещдок". Этот формат стал телевизионным открытием прошлого телесезона и самой успешной премьерной линейкой года. Каждый будний день миллионы зрителей разгадывали криминальные загадки, участвовали в сложных расследованиях, основанных на реальных событиях. Проект вызвал настоящий резонанс!

Со вторника по пятницу зрителей ждут новые интригующие расследования, которые вошли в историю криминалистики второй половины прошлого века. Вместе с ведущим Артемом Позняком поклонники проекта познакомятся с труднейшими уголовными делами прошлого. В то время малейшая деталь в руках опытного криминалиста могла превратиться в важную улику – вещдок. Как, например, могут помочь в расследовании карикатурная маска президента США Ричарда Никсона, обнаруженная под кроватью? Или кольцо XIX века работы грузинских ювелиров? Или зажигалка с изображением Юрия Гагарина, выпущенная ограниченной серией? Но эти и другие предметы открывают истинные причины и обстоятельства совершенных преступлений, становятся зацепкой в разоблачении преступника. Особенность, которая объединяет все эти дела, - в них фигурируют не матерые преступники, а обычные люди, оказавшиеся в критических жизненных обстоятельствах.

"В новом сезоне мы больше внимания обращаем на психологизм,— рассказывает шеф-редактор "Вещдока" Олег Гершкович. - Детально изучаем ситуации и обстоятельства, которые складываются вокруг людей, причастных к событию. Именно во взаимоотношениях людей кроется разгадка преступления. Что удивительно, даже в сухих текстах старых протоколов, показаний, свидетельств отражены особенности человеческих характеров и причины конфликтов".Во время работы над новыми сериями использованы подводные съемки, пиротехника, сцены автомобильных погонь. Как и раньше, особое внимание уделяется деталям – приметам времени, а тщательная работа гримеров и костюмеров помогает достоверно воссоздавать атмосферу прошлого.

Во вторник, 29 августа, зрители увидят первую серию премьерного цикла – "Утеха для лорда". Эти события произошли в Одессе. В течение года пропадали молодые девушки, внешне похожие друг на друга. Их исчезновения также происходили при идентичных обстоятельствах. Одна из них – Виолетта Когутова – пропадает в парке имени Тараса Шевченко. На следующий день в бочке с квасом находят платье, в котором Виолетта была накануне вечером. Следователь замечает, что мать девушки незадолго до происшествия получила солидную сумму и почему-то не очень беспокоится о пропавшей дочери. Следователю предстоит выяснить, что же на самом деле случилось с девушками?

Не пропустите на телеканале "Интер" со вторника по пятницу в 15:50 — премьерные выпуски "Вещдока", а в 16:45 — лучшие серии прошлых сезонов проекта. https://youtu.be/KKsgjvVpsmk



