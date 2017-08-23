В свой день рождения "Касается каждого" соберет "пазлы счастливой жизни"

25 августа, в пятницу, главное социальное ток-шоу страны "Касается каждого" отмечает четырехлетие. В праздничном выпуске – множество приятных сюрпризов и теплых встреч. Создатели программы намерены собрать "пазлы счастливой жизни" – поделиться со зрителями счастливыми финалами наиболее нашумевших историй.

Все четыре года большая команда проекта работает со сложными, зачастую – трагичными историями наших соотечественников, чтобы обратить на них внимание людей и общими усилиями изменить жизнь каждого участника программы. Чтобы непримиримые враги наконец-то смогли услышать друг друга. Чтобы семейный конфликт, от которого страдают в первую очередь дети, решился мирным путем. Чтобы объединить гостей студии, экспертов и телезрителей и помочь найти решение. Чтобы напомнить, что беда одного человека, одной семьи – разрешима, если это – касается каждого.

"Мы постоянно держим связь с героями наших программ, отслеживаем, как складывается их дальнейшая судьба, – говорит ведущий "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Если нужно – приглашаем к нам в студию и во второй, и в третий раз. Очень часто после эфиров, в которых мы говорим о беде человека, к решению проблемы подключаются не только наши эксперты, друзья программы, но и, главное, – зрители. Поэтому нам важно, чтобы и они видели результат наших общих усилий. Мы покажем, как изменилась героиня программы "Анорексия под гипнозом" Настя Чиганова, которая страдала тяжелой формой этого заболевания. А также вспомним об обещании, которое в эфире программы дала певица Ассия Ахат: снять Настю в новом клипе, если девочка начнет нормально питаться. Мы расскажем о невероятной книге, которую начала писать героиня одной из наших программ. Этой женщины уже нет в живых, но она успела подарить жизнь своему ребёнку, по сути, ценой собственной жизни. И эту книгу дописала друг нашей программы, известная писательница Ирина Тетера. Мы подарим книгу в студии родным и детям этой Великой Мамы".

Однако приглашением в студию героев на этот раз команда проекта не ограничится. К одному из них – "хрупкому сильному мальчику" Илье Игнатчуку, который находится на реабилитации после нескольких тяжелых операций, звездный эксперт "Касается каждого" с подарком от редакции придет домой!

В праздничный день в студии программы – не только герои прошлых выпусков и звездные эксперты, но и люди, которые делают огромную работу для того, чтобы каждый эфир состоялся, – редакторы самых резонансных программ. Они расскажут, как им удаётся переживать трагедии чужих людей и находить в себе силы помогать им.

Впервые участниками программы станут телезрители, которые регулярно критикуют проект, так как уверены: все истории, рассказанные здесь, – вымысел. А также те, кого герои "Касается каждого" вдохновили на важные перемены в своей судьбе.

Не пропустите 25 августа в 18:00 на "Интере" – удивительные истории, которые доказывают, что менять реальность к лучшему возможно, когда это касается каждого!

https://www.youtube.com/watch?v=S2U70_KsB6g