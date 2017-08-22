В канун дня рождения "Касается каждого" установил рекорд года!

В понедельник, 21 августа, социальное ток-шоу "Касается каждого" собственного производства телеканала "Интер" в очередной раз стало безоговорочным лидером слота и собрало наибольшую долю в этом году! Доля программы проекта под названием "Заказное убийство" составила 18,7% среди зрителей Украины старше 18 лет.

ТОП-5 каналов 21.08.2017г. в слоте программы "Касается каждого" (18:05-19:04),

доля 18+, Украина

История героев этой программы похожа на сценарий фильма, но вот только все его события произошли рядом с нами, в нашей стране и с нашими соотечественниками. На владельца нескольких продуктовых магазинов Василия Николенко совершено покушение. По версии следствия, в этом замешана жена Василия, Елена. Правда, в ее виновность не верят не только соседи и друзья, но и сама несостоявшаяся жертва. Эксперты и гости программы пытались разобраться: случившееся – расплата за домашнее насилие или семейная пара стала жертвой спланированной провокации?

Выпуск "Заказное убийство" посмотрели более 3 млн человек. С такими впечатляющими показателями проект "Касается каждого" подходит к своему четырёхлетию, которое ток-шоу отметит в эту пятницу, 25 августа, в 18:00.

В студии программы зрителей и гостей ждет много приятных сюрпризов и теплых встреч. Создатели "Касается каждого" поделятся со зрителями счастливыми финалами самых нашумевших историй проекта. Их примеры доказывают, что многие проблемы можно преодолеть, если это касается каждого.



Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+, 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слота события (данные финальные, Overnight). Данные предоставлены по показателям shr%, охвата. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК