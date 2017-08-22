На "Интере" – премьера мини-сериала "Домохозяин"

В пятницу, 25 августа, в 20:40 телеканал "Интер" покажет премьеру 4-серийной лирической комедии "Домохозяин" производства Star Media. В основе мини-сериала лежит не совсем обычная семейная история. Как правило, с появлением детей распределение обязанностей предрешено: мама – воспитывает их и смотрит за домом, а папа делает карьеру и зарабатывает деньги. В этой истории все наоборот: на хозяйстве остается отец семейства! Режиссером-постановщиком картины выступил Валерий Девятилов. Главные роли исполняют Денис Матросов, Анна Миклош и Елена Захарова. Также в новом мини-сериале снялись Людмила Нильская, Владимир Колганов, Олег Загородний, Юрий Смирнов, Юрий Чернов.

Главный герой фильма Вильям – домохозяин. Пока любимая жена Ирина взлетает по карьерной лестнице, Вильям воспитывает дочек, ведет хозяйство, подрабатывает написанием статей и мечтает стать поваром. Но вся выстроенная и понятная жизнь рушится в один момент: Ирина заявляет, что встретила свою любовь и подает на развод. Вильям уходит из дома, но настроен бороться за право воспитывать своих дочек, ведь Ирина, работающая практически сутками, не в состоянии позаботиться о девочках. Для этого Вильяму срочно нужна высокооплачиваемая работа, но что-то никто не спешит с предложениями, а все попытки трудоустроиться оборачиваются провалами. В отчаянии Вильям становится... домохозяином в доме успешной и строгой бизнес-леди Жанны.

"Домохозяин" – история про семью и про любовь, – рассказывает режиссер-постановщик фильма Валерий Девятилов. – И про то, что многие женщины вынужденно становятся слишком эмансипированными: уходят в бизнес, взваливают на себя мужские обязанности, берут на себя ответственность за семью и все меньше и меньше остаются женщинами. История милая, с юмором, несерьезная, на первый взгляд, но очень поучительная. "Вот, смотрите, как не должно быть", – хотим сказать мы зрителю".

Роль "домохозяина" Вильяма сыграл Денис Матросов. Его герою приходится кормить семью в прямом смысле этого слова, поэтому он очень много времени проводит на кухне за приготовлением разнообразных блюд. И хотя сам актер неплохо готовит – этому в свое время его научил отец – в кадре руки "Вильяма", искусно орудующие ножом и половником, изображали руки дублера.

"Если мужчина занимается воспитанием своих детей и уделяет им больше времени, чем работе, – это разве плохо? – рассуждает актер. – Вильям – почти я. Я тоже готовлю и стираю для сына Вани. Конечно, герой утрирован. Например, я слежу за собой, не позволяю себе кое-как одеваться: профессия обязывает. А мой персонаж запустил себя, но в этом есть и вина супруги Ирины, ведь она перестала обращать на него внимание, перестала заботиться о нем. Ей оказалось проще увлечься франтом Артуром. Но мой Вильям готов на все ради своих детей, семьи. Встреча с Жанной оказалась спасением. Она помогла моему герою преобразиться и посмотреть на себя другими глазами".

Общее нашла в себе и своей героине и актриса Анна Миклош, сыгравшая жену Вильяма – Ирину.

"Моя героиня – женщина, увлеченная работой, карьеристка, и таких сейчас, как мне кажется, очень много, – говорит Анна. – Да я и сама из их числа. Работа заполняет собой все, однако Ирина не оторвана от жизни: она имеет семью, детей. У нее все в порядке! Но при фанатичном увлечении работой часто упускаются важные душевные моменты. Кажется, что она уже не любит своего мужа, но ведь над отношениями тоже надо работать, слышать друг друга".

Сможет ли Вильям вернуть свою семью или в новом доме у него начнется новая жизнь? Смотрите премьеру лирической комедии "Домохозяин" в пятницу, 25 августа, в 20:40 на телеканале "Интер" – https://youtu.be/kvlq3bJ7ha0