Шоу "Круче всех" на "Интере": премьера нового формата на украинском ТВ

10 сентября в 18.30 на телеканале "Интер" – премьера уникального для украинского телевидения формата: динамичное, зрелищное детское талант-шоу "Круче всех". Главные герои программы – наши невероятные, талантливые, удивительные дети. Каждый из них обладает по-настоящему неординарными способностями, и команда канала решила, что пришло время стране узнать своих юных героев – нам есть кем гордиться! В роли ведущих – впервые звездный мужской тандем: Андрей Доманский и Андрей Данилевич. Оба – известные телеведущие, любящие отцы, спортсмены и интеллектуалы с великолепным чувством юмора.

Проект "Круче всех" – это адаптация суперпопулярного американского шоу телеканала NBC Little Big Shots, который с успехом прошел уже в более чем десяти странах мира. В отличие от оригинального формата, где в каждом выпуске представлен один маленький гений, в украинской версии зрителей "Интера" ожидает более динамичное действо – знакомство сразу с шестью детьми с необычными способностями. Они продемонстрируют стране свои таланты, покажут, в чем достигли успехов, а в чем – по-настоящему круче всех. Диапазон талантов огромен: от древнего искусства рисования красками по воде и скоростной сборки кубика Рубика до выдающихся достижений в боксе, пении, естественных науках или… игре в бильярд. Главная задача Андрея Доманского и Андрея Данилевича – помочь детям максимально ярко проявить себя, вдохновить на дальнейшее развитие их умений.

"Это один из моих самых любимых телеформатов на сегодня, – признается Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Эти дети вызывают восторг и удивление, они очень трогательные в своей непосредственности, непредсказуемы, искренни – ты просто смотришь и не представляешь, что будет происходить в следующую минуту. Мы, взрослые, чаще обсуждаем какие-то политические, социальные вопросы… Да, это наша взрослая жизнь, наши проблемы, мы в них живем. Однако наша жизнь без детей – неполная. И эта часть жизни как будто за бортом остается. Но это серьезная жизнь, настоящая. Она очень многое дает, в том числе и взрослым людям. Поэтому ответом на вопрос "Какое будущее у ребенка?" есть то, что сейчас в него вкладывают. В первую очередь, конечно, семья. Думаю, многие родители, глядя на талантливых детей в нашем проекте, задумаются: все ли они дают сегодня своему ребенку? Он же тоже в чем-то может многого достичь и стать круче всех!"

Маленьких участников проекта отбирали более полугода – кастинг начался еще в декабре 2016-го. Причем этот этап для создателей программы стал одним из самых сложных. "Мы уверены: каждый ребенок – уникален, – говорит продюсер проекта Наталья Джунь. ¬ – И не так уж просто было выбрать действительно самых-самых в каждом направлении, чтобы у зрителей не возникал вопрос: а почему именно этот ребенок вышел на сцену, почему мы показываем именно его?"

В данном талант-шоу между участниками нет соревнования. Здесь нет судей и нет побежденных. Главная задача проекта – показать, насколько талантливы наши дети, подарить им веру в себя и в новые победы. Поэтому каждый маленький талант после выступления получит памятную медаль с надписью "Круче всех".

"Я по своим детям знаю, что просмотр талант-шоу у них включает хороший дух соперничества: если они могут, почему я – нет? – говорит Андрей Доманский. – Поэтому детям этот проект будет, мне кажется, интересен и даже полезен. Родителям, как настоящим, так и будущим, эту программу стоит смотреть однозначно, потому что она учит главному: для того чтобы ребенок достиг высокого результата, им нужно заниматься. Няни и репетиторы могут частично помочь, но результат того, что вы увидите в программе, – это время, силы, терпение и готовность помогать и поддерживать своего ребенка одного или обоих родителей. Других рецептов нет".

Для того чтобы максимально ярко представить участников, художники-постановщики с помощью современных технологий буквально создавали на сцене индивидуальный мир вундеркинда, подготавливали для каждого героя свой, оригинальный реквизит: собирали батут, строили ледовую арену, монтировали на сцене бильярдную, возводили бойцовский ринг или выстраивали модельный ряд из мотоциклов. Все это – на фоне потрясающего видеоряда, разработанного специально для каждого юного таланта.

Поддерживать малышей и мотивировать на новые свершения берутся не только ведущие проекта, но и известные спортсмены, музыканты, хореографы – Александр Усик, Василий Вирастюк, Олег Верняев, Алина Бессонова, Андрей Пятов, Дмитрий Монатик, Дмитрий Шуров, Алена Винницкая, Open Kids, Влад Яма, Владимир Олейник и другие.

"Уверен, эта программа будет очень популярна, так как подобного продукта в данный момент на украинском телевидении нет, – говорит телеведущий Андрей Данилевич. – На нашем телевидении, заполненном огромным количеством реалити-шоу, очень мало развивающих проектов о детях и для детей и их родителей, программ, которые показывают, насколько удивительны, талантливы и прекрасны наши малыши".

Не пропустите! Детское талант-шоу "Круче всех" на "Интере" – с 10 сентября, каждое воскресенье, в 18.30 –

https://youtu.be/OcVRk5pvRww



