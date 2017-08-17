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"Интер" покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера

"Интер" покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера

17 августа 2017 | 14:54

20 августа в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер" – трансляция из США боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком, обладателем титула NABF в полутяжелом весе, и американцем Крейгом Бейкером. Свой очередной рейтинговый бой  наш непобедимый боксер (13 боев, 13 побед), бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик проведет в городе Линкольн (штат Небраска) на Pinnacle Bank Arena.

По мнению многих экспертов, уже в скором времени Гвоздик может стать новым чемпионом мира. Его имя предвещает беду для любого соперника, его техника – неповторима, а победы – незабываемы. В любителях он остановился за шаг до олимпийского золота, а сейчас в профессионалах он всего за несколько шагов до заветной цели – чемпионского пояса.
"Для Александра это очень важный поединок, – говорит Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – В этот вечер ему надо не просто победить – ему нужно сделать это зрелищно и уверенно. Если так и произойдет, то есть очень хороший шанс, что в следующем бою он будет боксировать с Андре Уордом. Американец на сегодняшний день является обладателем сразу трех чемпионских поясов и стоит на первом месте в рейтинге лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Уорд будет комментировать бой Гвоздика для американского телевидения и сможет, сидя в нескольких метрах от ринга, насладиться боксом украинца".

Украинские телезрители смогут посмотреть боксерский поединок Гвоздик – Бейкер в прямом эфире на телеканале "Интер" в воскресенье, 20 августа, в 5:00. Повтор – в 23:40.  https://youtu.be/KXzkHp-zoCQ

Напомним, в своем последнем бою в апреле 2017 года Александр Гвоздик эффектно нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. И 20 августа телезрителей "Интера" ждет еще один захватывающий поединок с участием украинского боксера.

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