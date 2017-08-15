Леся Никитюк уходит из шоу "Орел и решка"… в отпуск

27 августа, в воскресенье, в 10:00 в эфире телеканала "Интер" стартует новый 15-й сезон тревел-шоу "Орел и решка" производства TeenSpirit Studio. Команда проекта продолжит свои "райско-адские" путешествия по миру, но во втором сезоне "Рая и ада" зрителей ждут изменения. Во-первых, немного поменяется концепция: теперь прекрасное и ужасное будут искать в каждом исследуемом городе. Во-вторых, в 15-м сезоне не будет Леси Никитюк: девушка ушла в отпуск, а вместо нее путешествовать с Региной Тодоренко будет новый ведущий.



"Орел и решка. Рай и ад – 2" – это сезон контрастов. Если раньше в программе показывали отдельно райские уголки нашей планеты и отдельно адские места, то теперь в каждом выпуске телезрители смогут увидеть всё вместе. "Каждый город может быть одновременно по-своему прекрасен и в чем-то ужасен, – говорит шеф-редактор проекта Юлия Гребеневская. – Это могут быть абсолютно райские пляжи, на фоне которых подают адскую еду. Или адский район-свалка, рядом с которым бурлит красивейший водопад".



Еще одна неожиданная новость для поклонников шоу: Леся Никитюк в 15-м сезоне сниматься не будет! Но не стоит переживать: девушка не покинула проект, она просто ушла в отпуск.

"Друзья, мне очень жаль расставаться с вами, со съемочной группой, которая стала для меня как семья, но моя настоящая семья уже начала забывать, как я выгляжу! – говорит Леся. - Мама даже вычеркнула меня из завещания! Благодаря передаче и съемкам в разных странах я многому научилась: и как правильно приготовить летучую лисицу, и как из соленой воды сделать питьевую, и даже - как с помощью электрического ската зарядить мобильный телефон. Эти знания, конечно, мне не сильно помогли, когда я постирала тюль, а он подскочил на 10 см… Так что простите, друзья, но мне пора вернуться к нормальной жизни, к семье, поснимать паутину с потолка и купить новый тюль в конце концов!"

Создатели проекта с пониманием отнеслись к такому решению ведущей. "Я уже готовлюсь к тому, что зрители будут негодовать: мол, как можно было позволить Лесе уйти! – говорит главный режиссер TeenSpirit Studio Евгений Синельников. – Но у нас отношения с Лесей не просто рабочие. Вся команда её любит и поддерживает. Если захотела в отпуск – хорошо, пусть отдыхает".

Регина Тодоренко в шоу остается. Более того, в этом сезоне она отметит юбилей: посетит свою сотую страну! Кто составит ей компанию и будет колесить по миру вместо Леси? Команда проекта рассказывает, что кастинг был просто сумасшедшим. В их базе уже несколько тысяч талантливых и ярких парней и девушек, которые мечтают стать новым лицом проекта. Кого же выбрали? Кто станет новым ведущим "Орла и решки"? Ответ на этот вопрос вы узнаете совсем скоро.

И еще один сюрприз: первые выпуски 15 сезона будут посвящены особенностям безвизового режима для украинцев. Куда можно и нужно поехать, где лучше наслаждаться отдыхом, чего бояться и опасаться в путешествиях – все это в новом сезоне проекта "Орел и Решка. Рай и ад – 2". Не пропустите премьеру в воскресенье, 27 августа, в 10:00 на телеканале "Интер"!