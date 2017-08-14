Юбилей с Софией Ротару праздновали 6,6 млн зрителей "Интера"

В субботу, 12 августа, к юбилею всенародно любимой артистки Софии Ротару телеканал "Интер" транслировал праздничный концерт певицы – "Время любить". Он стал самой рейтинговой программой субботы на украинском телевидении и неоспоримым лидером своего слота, собрав долю 18,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+. Концерт посмотрели 6,6 млн человек в Украине.

ТОП-5 каналов 12.08.2017 г. в слоте концерта "Время любить. София Ротару" (20:27:48-22:54:30), (доля 18+, Украина)

Тематический вечер на "Интере" продолжил документальный проект собственного производства телеканала "София Ротару: секреты ее успеха", который также стал лидером своего слота с долей 18,3% по аудитории 18+ ( вся Украина).

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слота события за 12.08.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК