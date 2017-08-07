Бой Василия Ломаченко на "Интере" — безоговорочный лидер эфира

В воскресенье, 6 августа, на телеканале "Интер" прошла прямая трансляция из США, где состоялся боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и колумбийцем Мигелем Марриагой. Бой собрал долю 34,4% среди зрителей 18+ (Украина) и 20,7% по аудитории 18-54 в крупных городах. Телетрансляция боя стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям. С учетом дневного повтора поединок посмотрели более 4 млн телезрителей Украины.

ТОП-6 каналов в слоте трансляции боя В. Ломаченко - М. Марриага, 18+ (Укр.)/18-54 (50+), 6.08.2017, 7:13-7:57

Украинский боксер не оставил шансов колумбийцу. Ломаченко одержал досрочную победу: его соперник капитулировал перед 8-м раундом. Капитуляция соперников в перерыве между раундами становится тенденцией в боях украинца.

"Василий был великолепен, – комментирует бой Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". - Есть такое выражение: "Стабильность - признак класса". Это соответствует боксу Ломаченко в полной мере. Вот уже третий поединок подряд его соперники во второй половине боя просто отказываются выходить в ринг для продолжения собственного избиения. Такому окончанию боя смело можно присваивать фирменный знак Василия Ломаченко. Его соперники не понимают, как боксировать с украинцем. Они не только не успевают увидеть прилетающий в них удар, они вообще плохо понимают, что происходит в ринге. Очень хочется верить, что уже не за горами то время, когда Ломаченко займет первую строчку среди всех боксёров мира, вне зависимости от весовой категории".

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 4+ (Украина), 18+ (Украина), 18-54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для слота события за 06.08.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



