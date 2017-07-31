Ведущие телеканала "Интер" приняли участие в поэтическом вечере памяти Владимира Высоцкого

В субботу, 29 июля, в галерее "Высоцкий" на Воздвиженке состоялся вечер памяти гениального актера, поэта, композитора и певца Владимира Семеновича Высоцкого. Это событие – часть цикла поэтических вечеров, организованных сообществом "Жить в Киеве" при поддержке телеканала "Интер", клуба "Творческие люди" и Театральной мастерской Николая Рушковского.

Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980-го года. Знавшие поэта говорят, что он не умел выполнять что-либо формально: погружался в песню, роль, событие, человека – с головой. Не входил в кадр – врывался вихрем, становился центром, вокруг которого моментально начинали вращаться люди, события, идеи...

И в этот вечер и на сцене, и в зрительном зале он снова смог собрать людей самого разного возраста, жизненного опыта, разных профессий и взглядов на жизнь. Тех, кому близок рваный ритм его текстов и столь необычный, характерный тембр голоса. Стихи и песни Высоцкого исполняли ведущие телеканала "Интер" Жанна Тихонова и Артем Позняк, радиоведущий Сергей Комаровский, французский певец Поль Монандиз, солистка дуэта "Вуаля" Марико и актеры Театральной мастерской Николая Рушковского Евгений Ковырзанов, Александр Сугак, Роман Щербак, Константин Стоянчев, Анастасия Андриенко, Александра Эпштейн, Александра Мартакова и другие.

Поль Монандиз признался, что, благодаря этому проекту, узнал о Высоцком и… влюбился в его творчество. "Это – невероятный человек, – эмоционально делится впечатлениями музыкант. – У него уникальный голос. Его хрипотцу повторить невозможно. Высоцкий для меня удивителен. Уйти в сорок лет, сделав, сыграв, спев так много! И близок, ведь он был настоящим бунтарем, где-то даже революционером. Мне его творчество очень импонирует".

Один из ярчайших поэтов своего времени всегда спешил. Спешил сделать с первого раза, так, чтобы не пришлось переделывать. Спешил жить. Спешил выплеснуть мысли, чувства, идеи. Но в этот вечер говорили о нем не спеша, вглядываясь в кадры черно-белых фотографий, вслушиваясь в архивные записи знаменитого голоса. И, конечно же, экспериментируя, ломая стереотипы и выбирая новое прочтение любимых строк.

Так, ведущая программы "Жди меня. Украина" Жанна Тихонова задала неожиданный тон всему вечеру – фортепианными размышлениями на тему произведений Высоцкого. А немного позже – преподнесла еще один сюрприз: исполнила "Песню Марьи" в новом, современном, очень лиричном и трогательном прочтении. Ведущий программы "Вещдок" на "Интере" Артем Позняк от коллеги по части приятных сюрпризов не отставал и выступил не только как актер и телеведущий, но и как поэт. Артем прочитал авторское стихотворение, посвященное Владимиру Семеновичу и тем, кто, по его словам, живет на грани чувств и нерва. "Высоцкий – любимый поэт моего отца, – говорит Артем Позняк. – Все мое детство голос Владимира Семеновича звучал из бобинного магнитофона. Также я слышал песни Высоцкого в исполнении отца. Можете представить, какое влияние оказало его творчество на меня! Я просто не мог обойти вниманием мероприятие, посвященное его памяти".

Актеры Мастерской Николая Рушковского представили в этот вечер отрывок спектакля о Высоцком, премьера которого состоится в январе 2018 года, к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Режиссер – Игорь Славинский – один из первых режиссеров в Украине, который начал ставить театральные постановки по творчеству Высоцкого. Первый спектакль о нем он создал еще в 1990-е, а сейчас взялся за новое прочтение творчества поэта.

Желающих послушать поэзию Высоцкого в исполнении артистов оказалось больше, чем мог вместить зал. В уютной студии – концертном зале галереи – был аншлаг. "Мы с мужем – постоянные гости таких вечеров, – говорит киевлянка Ольга. – Приходим отдохнуть душой, ведь в современном мире очень не хватает такой образности, точности, жажды жизни и такого нерва, который был у больших поэтов, к которым, несомненно, относится наш любимый Владимир Семенович".



По словам участников и организаторов творческого вечера – зрителей ждут новые проекты, новые встречи, новые имена, голоса и любимые поэты, в жизни которых Киев оставил значительный след. А они – стали частью истории города.



"Эти вечера стали своеобразной творческой лабораторией, в которой есть возможность услышать самые разные голоса, – говорит Жанна Тихонова. – Мы отступаем от жанровых норм и понимаем, что это – допустимо и здорово. Я чувствую, сколько всего еще можно сделать, и рада, что у нас есть идеи и поле для развития. Вижу, что мы растем, и таких маленьких камерных залов уже недостаточно. Безумно благодарна людям, которые проявляют интерес, приходят на наши вечера и спрашивают: а когда следующий?"



Больше о том, как прошел вечер памяти Высоцкого – в сюжете программы "Утро с "Интером" https://youtu.be/Dqj7gfdQyHU



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