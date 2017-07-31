Трансляции торжеств ко Дню Крещения Руси посмотрели на "Интере" более 4 млн человек

В пятницу, 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира телеканал "Интер" продолжил трансляцию торжеств, посвященных празднованию Дня Крещения Руси. В 9:00 в прямом эфире телеканала была показана Божественная литургия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Трансляция торжественной службы собрала долю 13,1% по аудитории 18+ (Украина) и стала уверенным лидером слота.
Общая аудитория богослужения составила более 2 миллионов человек.
В четверг, 27 июля, на телеканале "Интер" состоялась прямая трансляция торжественного молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси.
В целом за событиями, посвященными Дню Крещения Руси, 27 и 28 июля в прямом эфире телеканала "Интер" наблюдали более 4 миллионов человек.
Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 18+ (Украина), 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слотов трансляции событий за 27-28.07.16 (данные финальные). Данные предоставлены по показателям shr% и охвата. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК
|12:25
|Фильм "Они сражались за Родину"
|13:10
|Док. проект "Следствие вели... с Леонидом Каневским"
|15:50
|Жди меня. Украина
|18:00
|Касается каждого. Дом и семеро детей
|19:00
|Касается каждого. Родители наугад
|20:00
|Подробности
|20:40
|Сериал "Райские яблочки. Жизнь продолжается"
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