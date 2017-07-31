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Трансляции торжеств ко Дню Крещения Руси посмотрели на "Интере" более 4 млн человек

Трансляции торжеств ко Дню Крещения Руси посмотрели на "Интере" более 4 млн человек

31 июля 2017 | 11:59

В пятницу, 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира телеканал "Интер" продолжил трансляцию торжеств, посвященных празднованию Дня Крещения Руси.  В 9:00 в прямом эфире телеканала была показана Божественная литургия в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Трансляция торжественной службы собрала долю 13,1%  по аудитории 18+ (Украина) и стала уверенным лидером слота.

Общая аудитория богослужения составила более 2 миллионов человек.

ТОП-5 каналов в слоте трансляции Божественной литургии в Святой Успенской Киево-Печерской лавре на "Интере", shr% 18+ (Украина)

В четверг, 27 июля, на телеканале "Интер" состоялась прямая трансляция торжественного молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси.

В целом за событиями, посвященными Дню Крещения Руси, 27 и 28 июля в прямом эфире телеканала "Интер" наблюдали более 4 миллионов человек.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 18+ (Украина), 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слотов трансляции событий за 27-28.07.16 (данные финальные). Данные предоставлены по показателям shr% и охвата. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК

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