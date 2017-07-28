Трансляцию молебна и Крестного хода на "Интере" посмотрели почти 3 млн зрителей

Вчера, 27 июля, телеканал "Интер" в прямом эфире транслировал торжественный молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход, приуроченные к празднованию Дня Крещения Руси. Почти 3 миллиона человек приобщились к общей молитве – и те, кто присутствовал на Владимирской горке, принял участие в молебне, а затем прошел крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, и те, кто наблюдал за праздничным богослужением в эфире "Интера". Телевизионная аудитория трансляции составила более 2,7 миллиона телезрителей всех возрастов. По аудитории 18+ она собрала долю 11,6% по всей Украине и 11,8% — в городах 50 тыс.+.

ТОП-5 каналов в слоте трансляции молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода, 27.08.2017, 12:59-15:08

Традиционно в День Крещения Руси тысячи людей приходят к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве, где происходит праздничный молебен, возглавляемый Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По данным УПЦ в молебне на Владимирской горке и последовавшем за ним Всеукраинском крестном ходе приняли участие более 100 тысяч верующих! Зрители телеканала "Интер" видели все это в прямом эфире.

Духовенство и прихожане молились о мире, любви и благополучии в нашей стране, веря: соборная, общая молитва обязательно будет услышана.

В этом году на Владимирскую горку прибыли и 11 уникальных чудотворных икон: не только древние, известные всем святыни, но и новоявленные – те, которые появились за последние 25 лет. Как отмечают священнослужители, появление новых чудотворных образов – это важное свидетельство того, что Дух Святой продолжает жить в церкви и она – на правильном пути.

В течение месяца Святыни путешествовали по нашей стране, побывав в 44 украинских городах. Более миллиона верующих смогли поклониться чудотворным образам. Во время прямой трансляции в эфир выходили сюжеты о том, как встречали чудотворные иконы в разных городах и проходили молебны по всей стране. Cейчас Святыни находятся в самом сердце Украины – в Киеве.

Из студии телеканала трансляцию праздничных богослужений комментировали руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент и главный редактор журнала "Фома в Украине" продиакон Александр Карпенко.

"Те люди, которые не имели возможности принять непосредственное участие в церковных мероприятиях, смогли воспринять ту атмосферу, которая царит в Киево-Печерской лавре, на Владимирской горке и в других святых местах, благодаря современным средствам коммуникации, – говорит архиепископ Ирпенский Климент. – Конечно, люди – очень разные по своим требованиям к трансляции. Есть две категории зрителей, которые смотрят такие эфиры. Одна – это воцерковленные люди. Они много знают о церкви и богослужении и хотят просто насладиться церковным песнопением и всем, что происходит во время богослужения. И вторая – она гораздо больше – это те, кто делают первые шаги в духовной жизни. Для них очень важно объяснить азы православия, азы богослужения. И необходимо во время комментирования учитывать интерес всех телезрителей. Из предыдущего опыта мы можем говорить о том, что миллионы телезрителей с большой благодарностью откликаются на трансляции из Киево-Печерской лавры и с Владимирской горки. И мы, конечно же, очень благодарны телеканалу "Интер" за то, что он не просто транслирует богослужения, но и дает возможность просвещать людей светом Евангельской веры. С помощью современных средств коммуникации – продолжать проповедь князя Владимира".

После завершения молебна многотысячный Крестный ход с участием духовенства и прихожан со всех регионов Украины направился к Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Те, кто не смог попасть на Владимирскую горку, присоединялись ко всеобщей молитве уже во время торжественного шествия, которое полностью заполнило центральные улицы столицы. В молебне и Крестном ходе приняли участие не только жители Киева, но и многочисленные паломники из других городов и других епархий, представители Беларуси, Молдовы, Греции, России, Грузии и других стран.

Прибывшие в лавру вместе с крестным ходом чудотворные иконы будут находиться в Трапезном храме до субботы, и все желающие смогут прийти и поклониться им: храм открыт для всех.

Сегодня, 28 июля, в День Крещения Руси, в 09:00 на телеканале "Интер" состоялась прямая трансляция Божественной литургии из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Торжественная литургия проходила на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

"Наши трансляции становятся традиционными из года в год, – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". – Зритель на них реагирует, как на одни из главных событий в стране. И это важно, потому что такие трансляции делают людей ближе друг к другу и объясняют всем, кто смотрит телевидение, что главные вещи для человека в его жизни – единение с Богом, Евангельское отношение друг к другу. Когда зрители видят, что тысячи людей собираются для единой молитвы, у них в душе, так или иначе, тоже что-то происходит. Благодаря телевидению, они чувствуют сопричастность к самому важному, что может быть в жизни каждого человека – общению с Богом. Поэтому мы искренне радуемся тому, что наши трансляции главных церковных событий, и, без сомнения, Дня Крещения Руси, становятся доброй традицией, которая знакома нашим зрителям, и они уже ожидают их в эфире. Мы это знаем и, зная, с пониманием и любовью относимся к нашему зрителю".

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий: 4 (Украина), 18+ (Украина), 18+ (50+). Данные рассчитаны для трансляции молебна на Владимирской горке и всеукраинского крестного хода (слот 12:59-15:08, данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и Cov#. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК





