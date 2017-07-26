День Крещения Руси на "Интере"

27 и 28 июля телеканал "Интер" покажет прямые трансляции главных богослужений, приуроченных ко Дню Крещения Руси.

В четверг, 27 июля, в 13:00 зрители телеканала смогут присоединиться ко всеобщей соборной молитве: "Интер" будет транслировать Молебен на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинский крестный ход. В этот день к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру прибудут 11 чудотворных икон из самых разных уголков Украины: "Зимненская", "Ахтырская", "Призри на смирение", "Касперовская", "Почаевская", "Святогорская", "Боянская", "Барская", "Радомышльская", "Спас Нерукотворный" и "Владимирско-Десятинная".

Накануне праздника в программе "Утро с Интером" прошел цикл сюжетов обо всех 11 чудотворных иконах. После завершения Молебна съемочная группа телеканала будет сопровождать крестный ход со Святынями до его прибытия в Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

В пятницу, 28 июля, в 9:00 в День Крещения Руси в эфире "Интера" – трансляция Божественной литургии в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре.

Телеканал "Интер" не возражает против использования видео трансляции в некоммерческих целях.

Параметры спутника:

Начало трансляции 27 июля в 10:00 GMT, конец трансляции в 12:15 GMT.Astra 4A @ 5.00E; Transponder 4.306 EUH/EUV; Channel CH9/7; Bandwidth 9.00 MHz; U/L Freq / pol 14,225.500 / H; D/L Freq / pol 12,725.500 / V

Дополнительные параметры: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 FEC: 3/4

Начало трансляции 28 июля в 6:00 GMT, конец трансляции в 8:00 GMT.Astra 4A @ 5.00E; Transponder 4.306 EUH/EUV; Channel CH9/2; Bandwidth 9.00 MHz; U/L Freq / pol 14,180.500 / H; D/L Freq / pol 12,680.500 /V

Дополнительные параметры: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 FEC: 3/4