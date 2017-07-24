Ко Дню Крещения Руси на "Интере" – прямые трансляции богослужений

27 и 28 июля, ко Дню Крещения Руси, телеканал "Интер" традиционно покажет прямые трансляции торжественных богослужений – молебна на Владимирской горке, Всеукраинского крестного хода и Божественной литургии в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре.

"Телеканал "Интер" всегда транслирует главные события для нашей страны, и одно из них, без сомнения, – День Крещения Руси,– говорит Антон Никитин, главный редактор "Интера". – Это праздник, который знают и любят люди. Его празднование настолько масштабно, что достойно становится самостоятельным телевизионным событием. Непосредственно в самом молебне на Владимирской горке принимают участие десятки тысяч людей. В прошлом году в Крестном ходе в Киево-Печерскую Лавру, который состоялся после молебна, приняло участие 80 тысяч человек. В этом году Церковь ожидает еще большее количество верующих. А число тех, кто приобщается к празднованию благодаря трансляции в эфире "Интера", исчисляется миллионами".

В четверг, 27 июля, в 13:00 зрители телеканала смогут присоединиться ко всеобщему празднованию и соборной молитве: "Интер" будет транслировать молебен на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинский крестный ход. Во время молебна духовенство и верующие в молитве попросят о мире, единении и любви.

В этот день к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру прибудут 11 чудотворных икон из самых разных уголков Украины: "Зимненская", "Ахтырская", "Призри на смирение", "Касперовская", "Почаевская", "Святогорская", "Боянская", "Барская", "Радомышльская", "Спас Нерукотворный" и "Владимирско-Десятинная".

Накануне празднования Дня Крещения Руси каждая из святынь покинула свою привычную обитель и побывала в разных городах нашей страны, чтобы верующие могли поклониться ей и помолиться. В течение месяца проходили молебны у чудотворных икон, которые перемещались из одной епархии в другую. Многие прихожане получили уникальную возможность увидеть святыни, обычно пребывающие в других уголках нашей большой страны.

Чудотворные иконы путешествовали по всей Украине, чтобы в итоге собраться на Владимирской горке накануне Дня Крещения Руси.

Праздничный молебен на Владимирской горке возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После завершения богослужения духовенство, паломники и верующие со всех регионов Украины традиционно пройдут Крестным ходом и доставят чудотворные иконы в Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

В пятницу, 28 июля, в 9:00 в день Крещения Руси в эфире "Интера" – трансляция Божественной литургии в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре.

"Эти события становятся одними из главных трансляций года, – говорит Антон Никитин. – В прошлом году богослужения ко Дню Крещения Руси в эфире "Интера" посмотрели около 7 миллионов человек. Миллионы людей празднуют этот день вместе, испытывая сопричастность к происходящему".

27 июля - Молебен на Владимирской горке и Крестных ход https://youtu.be/gLZOBRYzlOA